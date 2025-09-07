Видео
Какие растения не стоит обрезать в сентябре — советы для сада

Какие растения не стоит обрезать в сентябре — советы для сада

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 21:30
Какие растения нельзя обрезать в сентябре - секреты опытных садоводов
Человек обрезает гортензию. Фото: Epic Gardening

Сентябрь — активное время в саду, но не все растения выдержат осеннюю обрезку. Одни растения потеряют почки или урожай, другие — важное питание для птиц и насекомых.

Новини.LIVE собрали список культур, к которым в сентябре лучше не прикасаться.

Розмарин

  • В сентябре допускается лишь легкое прищипывание для кухни.
  • Радикальную обрезку лучше делать поздней весной или в начале лета.
  • Осенняя обрезка стимулирует появление слабых побегов, которые погибнут от морозов.
Ароматний розмарин із блакитними квітами.
Ароматный розмарин с голубыми цветами. Фото: Pixabay

Лоропеталум

  • Цветет на побегах прошлого года.
  • Если срезать осенью — следующей весной останетесь без цветов.
  • Обрезать стоит сразу после цветения в мае-июне.

Красивоплодник (каликарпа)

  • Фиолетовые ягоды украшают сад и служат кормом для птиц.
  • Осенняя обрезка лишит и красоты, и пользы для фауны.
  • Обрезать стоит в конце зимы или в начале весны.
Красивоплідник із яскравими фіолетовими ягодами.
Красивопитомник с яркими фиолетовыми ягодами. Фото: Pixabay

Декоративные злаки

  • Колоски и метелки — источник семян для птиц и укрытие для насекомых.
  • Их оставляют на зиму: они добавляют фактуры даже в заснеженном саду.
  • Оптимальное время обрезки — ранняя весна.

Астры

  • Один из последних медоносов сезона, важный источник нектара.
  • Сентябрьская срезка лишит пчел и бабочек пищи.
  • Сухие стебли становятся укрытием для полезных насекомых.
Осінні айстри.
Осенние астры осенние. Фото: Pixabay

Сирень

  • К осени уже формирует почки на следующий год.
  • Если срезать в сентябре, цветов не будет.
  • Подходящее время — сразу после весеннего цветения.

Гортензии

  • Особенно крупнолистные и дуболистные: они закладывают почки осенью.
  • Обрезка сейчас оставит только голые побеги.
  • Время обрезки зависит от вида: одни — после цветения, другие — весной.
Гортензії у саду.
Гортензии в саду. Фото: Pixabay

В этот месяц садоводам стоит сосредоточиться на легкой уборке: удалять сорняки, сухие листья и поврежденные ветки. Декоративные злаки и сухоцветы лучше оставить до весны — они не только украсят сад зимой, но и станут укрытием и источником пищи для птиц и насекомых.

