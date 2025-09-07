Какие растения нельзя обрезать в сентябре - секреты опытных садоводов

Какие растения не стоит обрезать в сентябре — советы для сада
Сентябрь — активное время в саду, но не все растения выдержат осеннюю обрезку. Одни растения потеряют почки или урожай, другие — важное питание для птиц и насекомых.
Розмарин
- В сентябре допускается лишь легкое прищипывание для кухни.
- Радикальную обрезку лучше делать поздней весной или в начале лета.
- Осенняя обрезка стимулирует появление слабых побегов, которые погибнут от морозов.
Лоропеталум
- Цветет на побегах прошлого года.
- Если срезать осенью — следующей весной останетесь без цветов.
- Обрезать стоит сразу после цветения в мае-июне.
Красивоплодник (каликарпа)
- Фиолетовые ягоды украшают сад и служат кормом для птиц.
- Осенняя обрезка лишит и красоты, и пользы для фауны.
- Обрезать стоит в конце зимы или в начале весны.
Декоративные злаки
- Колоски и метелки — источник семян для птиц и укрытие для насекомых.
- Их оставляют на зиму: они добавляют фактуры даже в заснеженном саду.
- Оптимальное время обрезки — ранняя весна.
Астры
- Один из последних медоносов сезона, важный источник нектара.
- Сентябрьская срезка лишит пчел и бабочек пищи.
- Сухие стебли становятся укрытием для полезных насекомых.
Сирень
- К осени уже формирует почки на следующий год.
- Если срезать в сентябре, цветов не будет.
- Подходящее время — сразу после весеннего цветения.
Гортензии
- Особенно крупнолистные и дуболистные: они закладывают почки осенью.
- Обрезка сейчас оставит только голые побеги.
- Время обрезки зависит от вида: одни — после цветения, другие — весной.
В этот месяц садоводам стоит сосредоточиться на легкой уборке: удалять сорняки, сухие листья и поврежденные ветки. Декоративные злаки и сухоцветы лучше оставить до весны — они не только украсят сад зимой, но и станут укрытием и источником пищи для птиц и насекомых.
