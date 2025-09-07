Какие растения нельзя обрезать в сентябре - секреты опытных садоводов

Человек обрезает гортензию. Фото: Epic Gardening

Сентябрь — активное время в саду, но не все растения выдержат осеннюю обрезку. Одни растения потеряют почки или урожай, другие — важное питание для птиц и насекомых.

Новини.LIVE собрали список культур, к которым в сентябре лучше не прикасаться.

Реклама

Читайте также:

Розмарин

В сентябре допускается лишь легкое прищипывание для кухни.

Радикальную обрезку лучше делать поздней весной или в начале лета.

Осенняя обрезка стимулирует появление слабых побегов, которые погибнут от морозов.

Ароматный розмарин с голубыми цветами. Фото: Pixabay

Лоропеталум

Цветет на побегах прошлого года.

Если срезать осенью — следующей весной останетесь без цветов.

Обрезать стоит сразу после цветения в мае-июне.

Красивоплодник (каликарпа)

Фиолетовые ягоды украшают сад и служат кормом для птиц.

Осенняя обрезка лишит и красоты, и пользы для фауны.

Обрезать стоит в конце зимы или в начале весны.

Красивопитомник с яркими фиолетовыми ягодами. Фото: Pixabay

Декоративные злаки

Колоски и метелки — источник семян для птиц и укрытие для насекомых.

Их оставляют на зиму: они добавляют фактуры даже в заснеженном саду.

Оптимальное время обрезки — ранняя весна.

Астры

Один из последних медоносов сезона, важный источник нектара.

Сентябрьская срезка лишит пчел и бабочек пищи.

Сухие стебли становятся укрытием для полезных насекомых.

Осенние астры осенние. Фото: Pixabay

Сирень

К осени уже формирует почки на следующий год.

Если срезать в сентябре, цветов не будет.

Подходящее время — сразу после весеннего цветения.

Гортензии

Особенно крупнолистные и дуболистные: они закладывают почки осенью.

Обрезка сейчас оставит только голые побеги.

Время обрезки зависит от вида: одни — после цветения, другие — весной.

Гортензии в саду. Фото: Pixabay

В этот месяц садоводам стоит сосредоточиться на легкой уборке: удалять сорняки, сухие листья и поврежденные ветки. Декоративные злаки и сухоцветы лучше оставить до весны — они не только украсят сад зимой, но и станут укрытием и источником пищи для птиц и насекомых.

Напомним, мы писали о том, когда лучше сажать тюльпаны осенью.

Ранее мы рассказывали о том, чем подкормить орхидею для обильного цветения.

Также мы объясняли, какие деревья и кусты нельзя сажать осенью.

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, как защитить розы перед зимой.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, почему нельзя сажать елку возле дома.