Главная Дом и огород Почему нельзя сажать елку возле дома — объяснение экспертов

Почему нельзя сажать елку возле дома — объяснение экспертов

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 19:28
Чем опасна елка возле дома - почему категорически нельзя сажать
Высокие елки возле частного дома. Фото: Unsplash

Для многих семей елка во дворе символизирует уют и праздник. Но эксперты предостерегают: высадка хвойных деревьев возле дома может создать больше проблем, чем радости.

Об этом говорится в материале на сайте LawnStarter.

Читайте также:

Специалисты выделяют несколько главных причин, почему елка во дворе может оказаться опасной. В первую очередь это связано с ее корнями, размерами и особенностями роста.

Мощная корневая система

Елка имеет широкие и поверхностные корни, которые с годами способны повредить тротуарную плитку, асфальт или даже фундамент дома. Поэтому дерево становится опасным "соседом" для любых сооружений.

Будинок на тлі високих ялин.
Дом на фоне высоких елей. Фото: Unsplash

Риск падения во время бури

Взрослая елка может вырасти выше 20 метров. В сильный ветер или бурю такое дерево представляет опасность — оно может упасть и повредить крышу дома, автомобили или линии электропередач.

Затенение и истощение почвы

Хвоя создает густую тень и постепенно закисляет землю. В то же время корни активно забирают влагу, поэтому рядом с елкой редко выживают газон или другие декоративные растения.

Молоді ялинки на присадибній ділянці.
Молодые елки на приусадебном участке. Фото: iStock

Что советуют эксперты

Специалисты рекомендуют высаживать елки в парках или отдаленных от дома зонах. Для частных дворов лучше выбрать компактные декоративные хвойные:

  • туи;
  • можжевельники;
  • карликовые сорта елок.

Они занимают меньше места, не вредят фундаменту и одновременно создают праздничную атмосферу.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
