Чем опасна елка возле дома - почему категорически нельзя сажать

Почему нельзя сажать елку возле дома — объяснение экспертов
Для многих семей елка во дворе символизирует уют и праздник. Но эксперты предостерегают: высадка хвойных деревьев возле дома может создать больше проблем, чем радости.
Об этом говорится в материале на сайте LawnStarter.
Специалисты выделяют несколько главных причин, почему елка во дворе может оказаться опасной. В первую очередь это связано с ее корнями, размерами и особенностями роста.
Мощная корневая система
Елка имеет широкие и поверхностные корни, которые с годами способны повредить тротуарную плитку, асфальт или даже фундамент дома. Поэтому дерево становится опасным "соседом" для любых сооружений.
Риск падения во время бури
Взрослая елка может вырасти выше 20 метров. В сильный ветер или бурю такое дерево представляет опасность — оно может упасть и повредить крышу дома, автомобили или линии электропередач.
Затенение и истощение почвы
Хвоя создает густую тень и постепенно закисляет землю. В то же время корни активно забирают влагу, поэтому рядом с елкой редко выживают газон или другие декоративные растения.
Что советуют эксперты
Специалисты рекомендуют высаживать елки в парках или отдаленных от дома зонах. Для частных дворов лучше выбрать компактные декоративные хвойные:
- туи;
- можжевельники;
- карликовые сорта елок.
Они занимают меньше места, не вредят фундаменту и одновременно создают праздничную атмосферу.
