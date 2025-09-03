Чим небезпечна ялинка біля будинку - чому категорично не можна садити

Високі ялинки біля приватного будинку. Фото: Unsplash

Для багатьох сімей ялинка у дворі символізує затишок і свято. Та експерти застерігають: висаджування хвойних дерев біля будинку може створити більше проблем, ніж радості.

Про це йдеться у матеріалі на сайті LawnStarter.

Фахівці виділяють кілька головних причин, чому ялинка у дворі може стати небезпечною. Найперше це пов’язано з її корінням, розмірами та особливостями росту.

Потужна коренева система

Ялинка має широке та поверхневе коріння, яке з роками здатне пошкодити тротуарну плитку, асфальт чи навіть фундамент будинку. Через це дерево стає небезпечним "сусідом" для будь-яких споруд.

Будинок на тлі високих ялин. Фото: Unsplash

Ризик падіння під час бурі

Доросла ялинка може вирости вище 20 метрів. У сильний вітер або бурю таке дерево становить небезпеку — воно може впасти й пошкодити дах будинку, автомобілі чи лінії електропередач.

Затінення та виснаження ґрунту

Хвоя створює густу тінь і поступово закислює землю. Водночас коріння активно забирає вологу, тому поруч із ялинкою рідко виживають газон чи інші декоративні рослини.

Молоді ялинки на присадибній ділянці. Фото: iStock

Що радять експерти

Фахівці рекомендують висаджувати ялинки у парках або віддалених від будинку зонах. Для приватних дворів краще обрати компактні декоративні хвойні:

туї;

ялівці;

карликові сорти ялинок.

Вони займають менше місця, не шкодять фундаменту та водночас створюють святкову атмосферу.

