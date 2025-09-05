Зачем осенью обрабатывать сад медным купоросом - главные советы

Медный купорос осенью — как правильно обработать сад
Осенью после опадения листьев садоводы обрабатывают деревья и кусты медным купоросом. Такая процедура защищает сад от болезней и помогает сохранить урожайность.
Новини.LIVE собрали актуальные советы.
Зачем нужна обработка медным купоросом
Медный купорос используют десятки лет, и он не теряет актуальности. Его главные функции:
- дезинфекция деревьев и кустов;
- уничтожение возбудителей грибковых болезней, которые "зимуют" под корой;
- защита растений от парши, черного рака, цитоспороза, антракноза и других болезней;
- борьба с мхами и лишайниками.
Обработку проводят осенью после опадения листьев — это помогает растениям войти в зиму здоровыми.
Какие культуры обрабатывают
Медный купорос применяют для:
- плодовых деревьев и ягодных кустарников;
- декоративных растений;
- винограда, смородины, крыжовника, крыжовника.
Также его используют для дезинфекции саженцев и отрезанных побегов перед посадкой.
Как приготовить раствор
- Для профилактики применяют 1% раствор (100 г на 10 л воды).
- Для лечения ран на стволах — 300 г на 10 л воды.
- Для клубней картофеля перед посадкой — 2% раствор.
Раствор готовят в деревянной или эмалированной посуде и используют в течение 5 часов.
Правила обработки
- Проводить после листопада в сухую безветренную погоду.
- На одно дерево расходуют 2-5 л раствора.
- Пораженные участки коры сначала зачищают, затем обрабатывают и замазывают садовым варом.
- Для подкормки почвы медью вносят 1 грамм на квадратный метр на 5-6 лет.
Осенняя обработка медным купоросом — простой и доступный способ уберечь насаждения от грибковых болезней и вредителей. Соблюдение правил поможет сохранить деревья и кусты здоровыми и гарантирует хороший урожай в следующем году.
