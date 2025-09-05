Зачем осенью обрабатывать сад медным купоросом - главные советы

Женщина обрабатывает дерево. Фото: Freepik

Осенью после опадения листьев садоводы обрабатывают деревья и кусты медным купоросом. Такая процедура защищает сад от болезней и помогает сохранить урожайность.

Зачем нужна обработка медным купоросом

Медный купорос используют десятки лет, и он не теряет актуальности. Его главные функции:

дезинфекция деревьев и кустов;

уничтожение возбудителей грибковых болезней, которые "зимуют" под корой;

защита растений от парши, черного рака, цитоспороза, антракноза и других болезней;

борьба с мхами и лишайниками.

Обработку проводят осенью после опадения листьев — это помогает растениям войти в зиму здоровыми.

Какие культуры обрабатывают

Медный купорос применяют для:

плодовых деревьев и ягодных кустарников;

декоративных растений;

винограда, смородины, крыжовника, крыжовника.

Также его используют для дезинфекции саженцев и отрезанных побегов перед посадкой.

Яблоки на дереве. Фото: Freepik

Как приготовить раствор

Для профилактики применяют 1% раствор (100 г на 10 л воды).

Для лечения ран на стволах — 300 г на 10 л воды.

Для клубней картофеля перед посадкой — 2% раствор.

Раствор готовят в деревянной или эмалированной посуде и используют в течение 5 часов.

Правила обработки

Проводить после листопада в сухую безветренную погоду.

На одно дерево расходуют 2-5 л раствора.

Пораженные участки коры сначала зачищают, затем обрабатывают и замазывают садовым варом.

Для подкормки почвы медью вносят 1 грамм на квадратный метр на 5-6 лет.

Осенняя обработка медным купоросом — простой и доступный способ уберечь насаждения от грибковых болезней и вредителей. Соблюдение правил поможет сохранить деревья и кусты здоровыми и гарантирует хороший урожай в следующем году.

