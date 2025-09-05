Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Медный купорос осенью — как правильно обработать сад

Медный купорос осенью — как правильно обработать сад

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 16:18
Зачем осенью обрабатывать сад медным купоросом - главные советы
Женщина обрабатывает дерево. Фото: Freepik

Осенью после опадения листьев садоводы обрабатывают деревья и кусты медным купоросом. Такая процедура защищает сад от болезней и помогает сохранить урожайность.

Новини.LIVE собрали актуальные советы.

Реклама
Читайте также:

Зачем нужна обработка медным купоросом

Медный купорос используют десятки лет, и он не теряет актуальности. Его главные функции:

  • дезинфекция деревьев и кустов;
  • уничтожение возбудителей грибковых болезней, которые "зимуют" под корой;
  • защита растений от парши, черного рака, цитоспороза, антракноза и других болезней;
  • борьба с мхами и лишайниками.

Обработку проводят осенью после опадения листьев — это помогает растениям войти в зиму здоровыми.

Какие культуры обрабатывают

Медный купорос применяют для:

  • плодовых деревьев и ягодных кустарников;
  • декоративных растений;
  • винограда, смородины, крыжовника, крыжовника.

Также его используют для дезинфекции саженцев и отрезанных побегов перед посадкой.

Яблука на дереві.
Яблоки на дереве. Фото: Freepik

Как приготовить раствор

  • Для профилактики применяют 1% раствор (100 г на 10 л воды).
  • Для лечения ран на стволах — 300 г на 10 л воды.
  • Для клубней картофеля перед посадкой — 2% раствор.

Раствор готовят в деревянной или эмалированной посуде и используют в течение 5 часов.

Правила обработки

  • Проводить после листопада в сухую безветренную погоду.
  • На одно дерево расходуют 2-5 л раствора.
  • Пораженные участки коры сначала зачищают, затем обрабатывают и замазывают садовым варом.
  • Для подкормки почвы медью вносят 1 грамм на квадратный метр на 5-6 лет.
Садовница, обрабатывающая плодовые деревья
Заголовок

Осенняя обработка медным купоросом — простой и доступный способ уберечь насаждения от грибковых болезней и вредителей. Соблюдение правил поможет сохранить деревья и кусты здоровыми и гарантирует хороший урожай в следующем году.

Напомним, мы писали о том, что посадить возле беседки.

Ранее мы рассказывали о том, как защитить грушу от ржавчины.

Интересно будет узнать, как собирать и хранить грецкие орехи.

Также мы объясняли, как обрезать яблоню осенью, чтобы плоды радовали каждый год.

Стоит также вспомнить, что мы писали о том, какие растения посадить возле водоема.

урожай деревья советы сад кусты
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации