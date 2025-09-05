Відео
Мідний купорос восени — як правильно обробити сад

Мідний купорос восени — як правильно обробити сад

Дата публікації: 5 вересня 2025 16:18
Навіщо восени обробляти сад мідним купоросом - головні поради
Жінка обробляє дерево. Фото: Freepik

Восени після опадання листя садівники обробляють дерева та кущі мідним купоросом. Така процедура захищає сад від хвороб і допомагає зберегти врожайність.

Новини.LIVE зібрали актуальні поради.

Читайте також:

Навіщо потрібна обробка мідним купоросом

Мідний купорос використовують десятки років, і він не втрачає актуальності. Його головні функції:

  • дезінфекція дерев та кущів;
  • знищення збудників грибкових хвороб, які "зимують" під корою;
  • захист рослин від парші, чорного раку, цитоспорозу, антракнозу та інших хвороб;
  • боротьба з мохами й лишайниками.

Обробку проводять восени після опадання листя — це допомагає рослинам увійти в зиму здоровими.

Які культури обробляють

Мідний купорос застосовують для:

  • плодових дерев і ягідних кущів;
  • декоративних рослин;
  • винограду, смородини, агрусу.

Також його використовують для дезінфекції саджанців і відрізаних пагонів перед посадкою.

Яблука на дереві.
Яблука на дереві. Фото: Freepik

Як приготувати розчин

  • Для профілактики застосовують 1% розчин (100 г на 10 л води).
  • Для лікування ран на стовбурах — 300 г на 10 л води.
  • Для бульб картоплі перед посадкою — 2% розчин.

Розчин готують у дерев’яному чи емальованому посуді й використовують протягом 5 годин.

Правила обробки

  • Проводити після листопаду в суху безвітряну погоду.
  • На одне дерево витрачають 2-5 л розчину.
  • Уражені ділянки кори спочатку зачищають, потім обробляють і замазують садовим варом.
  • Для підживлення ґрунту міддю вносять 1 грам на квадратний метр на 5-6 років.
Садовница, обрабатывающая плодовые деревья
Заголовок

Осіння обробка мідним купоросом — простий і доступний спосіб уберегти насадження від грибкових хвороб і шкідників. Дотримання правил допоможе зберегти дерева й кущі здоровими та гарантує хороший урожай наступного року.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
