Навіщо восени обробляти сад мідним купоросом - головні поради

Жінка обробляє дерево. Фото: Freepik

Восени після опадання листя садівники обробляють дерева та кущі мідним купоросом. Така процедура захищає сад від хвороб і допомагає зберегти врожайність.

Навіщо потрібна обробка мідним купоросом

Мідний купорос використовують десятки років, і він не втрачає актуальності. Його головні функції:

дезінфекція дерев та кущів;

знищення збудників грибкових хвороб, які "зимують" під корою;

захист рослин від парші, чорного раку, цитоспорозу, антракнозу та інших хвороб;

боротьба з мохами й лишайниками.

Обробку проводять восени після опадання листя — це допомагає рослинам увійти в зиму здоровими.

Які культури обробляють

Мідний купорос застосовують для:

плодових дерев і ягідних кущів;

декоративних рослин;

винограду, смородини, агрусу.

Також його використовують для дезінфекції саджанців і відрізаних пагонів перед посадкою.

Яблука на дереві. Фото: Freepik

Як приготувати розчин

Для профілактики застосовують 1% розчин (100 г на 10 л води).

Для лікування ран на стовбурах — 300 г на 10 л води.

Для бульб картоплі перед посадкою — 2% розчин.

Розчин готують у дерев’яному чи емальованому посуді й використовують протягом 5 годин.

Правила обробки

Проводити після листопаду в суху безвітряну погоду.

На одне дерево витрачають 2-5 л розчину.

Уражені ділянки кори спочатку зачищають, потім обробляють і замазують садовим варом.

Для підживлення ґрунту міддю вносять 1 грам на квадратний метр на 5-6 років.

Осіння обробка мідним купоросом — простий і доступний спосіб уберегти насадження від грибкових хвороб і шкідників. Дотримання правил допоможе зберегти дерева й кущі здоровими та гарантує хороший урожай наступного року.

