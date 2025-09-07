Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Які рослини не варто обрізати у вересні — поради для саду

Які рослини не варто обрізати у вересні — поради для саду

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 21:30
Які рослини не можна обрізати у вересні - секрети досвідчених садівників
Людина обрізає гортензію. Фото: Epic Gardening

Вересень — активний час у саду, але не всі рослини витримають осіннє обрізання. Одні рослини втратять бруньки чи врожай, інші — важливе живлення для птахів і комах.

Новини.LIVE зібрали список культур, до яких у вересні краще не торкатися.

Реклама
Читайте також:

Розмарин

  • У вересні допускається лише легке прищипування для кухні.
  • Радикальне обрізання краще робити пізньою весною чи на початку літа.
  • Осіння обрізка стимулює появу слабких пагонів, які загинуть від морозів.
Ароматний розмарин із блакитними квітами.
Ароматний розмарин із блакитними квітами. Фото: Pixabay

Лоропеталум

  • Цвіте на пагонах минулого року.
  • Якщо зрізати восени — наступної весни залишитесь без квітів.
  • Обрізати варто одразу після цвітіння в травні-червні.

Красивоплідник (калікарпа)

  • Фіолетові ягоди прикрашають сад і слугують кормом для птахів.
  • Осіннє обрізання позбавить і краси, і користі для фауни.
  • Обрізати варто наприкінці зими чи на початку весни.
Красивоплідник із яскравими фіолетовими ягодами.
Красивоплідник із яскравими фіолетовими ягодами. Фото: Pixabay

Декоративні злаки

  • Колоски та волоті — джерело насіння для птахів і укриття для комах.
  • Їх залишають на зиму: вони додають фактури навіть у засніженому саду.
  • Оптимальний час обрізання — рання весна.

Айстри

  • Один із останніх медоносів сезону, важливе джерело нектару.
  • Вересневе зрізання позбавить бджіл і метеликів їжі.
  • Сухі стебла стають укриттям для корисних комах.
Осінні айстри.
Осінні айстри. Фото: Pixabay

Бузок

  • До осені вже формує бруньки на наступний рік.
  • Якщо зрізати у вересні, квітів не буде.
  • Підходящий час — одразу після весняного цвітіння.

Гортензії

  • Особливо крупнолисті та дуболисті: вони закладають бруньки восени.
  • Обрізання зараз залишить тільки голі пагони.
  • Час обрізки залежить від виду: одні — після цвітіння, інші — навесні.
Гортензії у саду.
Гортензії у саду. Фото: Pixabay

У цей місяць садівникам варто зосередитися на легкому прибиранні: видаляти бур’яни, сухе листя та пошкоджені гілки. Декоративні злаки й сухоцвіти краще залишити до весни — вони не лише прикрасять сад узимку, а й стануть укриттям та джерелом їжі для птахів і комах.

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще садити тюльпани восени.

Раніше ми розповідали про те, чим підживити орхідею для рясного цвітіння.

Також ми пояснювали, які дерева та кущі не можна садити восени.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, як захистити троянди перед зимою.

Варто також згадати, що ми писали про те, чому не можна садити ялинку біля будинку.

квіти поради сад обрізання кущі
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації