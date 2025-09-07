Які рослини не можна обрізати у вересні - секрети досвідчених садівників

Людина обрізає гортензію. Фото: Epic Gardening

Вересень — активний час у саду, але не всі рослини витримають осіннє обрізання. Одні рослини втратять бруньки чи врожай, інші — важливе живлення для птахів і комах.

Новини.LIVE зібрали список культур, до яких у вересні краще не торкатися.

Розмарин

У вересні допускається лише легке прищипування для кухні.

Радикальне обрізання краще робити пізньою весною чи на початку літа.

Осіння обрізка стимулює появу слабких пагонів, які загинуть від морозів.

Ароматний розмарин із блакитними квітами. Фото: Pixabay

Лоропеталум

Цвіте на пагонах минулого року.

Якщо зрізати восени — наступної весни залишитесь без квітів.

Обрізати варто одразу після цвітіння в травні-червні.

Красивоплідник (калікарпа)

Фіолетові ягоди прикрашають сад і слугують кормом для птахів.

Осіннє обрізання позбавить і краси, і користі для фауни.

Обрізати варто наприкінці зими чи на початку весни.

Красивоплідник із яскравими фіолетовими ягодами. Фото: Pixabay

Декоративні злаки

Колоски та волоті — джерело насіння для птахів і укриття для комах.

Їх залишають на зиму: вони додають фактури навіть у засніженому саду.

Оптимальний час обрізання — рання весна.

Айстри

Один із останніх медоносів сезону, важливе джерело нектару.

Вересневе зрізання позбавить бджіл і метеликів їжі.

Сухі стебла стають укриттям для корисних комах.

Осінні айстри. Фото: Pixabay

Бузок

До осені вже формує бруньки на наступний рік.

Якщо зрізати у вересні, квітів не буде.

Підходящий час — одразу після весняного цвітіння.

Гортензії

Особливо крупнолисті та дуболисті: вони закладають бруньки восени.

Обрізання зараз залишить тільки голі пагони.

Час обрізки залежить від виду: одні — після цвітіння, інші — навесні.

Гортензії у саду. Фото: Pixabay

У цей місяць садівникам варто зосередитися на легкому прибиранні: видаляти бур’яни, сухе листя та пошкоджені гілки. Декоративні злаки й сухоцвіти краще залишити до весни — вони не лише прикрасять сад узимку, а й стануть укриттям та джерелом їжі для птахів і комах.

