Які рослини не можна обрізати у вересні - секрети досвідчених садівників

Які рослини не варто обрізати у вересні — поради для саду
Вересень — активний час у саду, але не всі рослини витримають осіннє обрізання. Одні рослини втратять бруньки чи врожай, інші — важливе живлення для птахів і комах.
Новини.LIVE зібрали список культур, до яких у вересні краще не торкатися.
Розмарин
- У вересні допускається лише легке прищипування для кухні.
- Радикальне обрізання краще робити пізньою весною чи на початку літа.
- Осіння обрізка стимулює появу слабких пагонів, які загинуть від морозів.
Лоропеталум
- Цвіте на пагонах минулого року.
- Якщо зрізати восени — наступної весни залишитесь без квітів.
- Обрізати варто одразу після цвітіння в травні-червні.
Красивоплідник (калікарпа)
- Фіолетові ягоди прикрашають сад і слугують кормом для птахів.
- Осіннє обрізання позбавить і краси, і користі для фауни.
- Обрізати варто наприкінці зими чи на початку весни.
Декоративні злаки
- Колоски та волоті — джерело насіння для птахів і укриття для комах.
- Їх залишають на зиму: вони додають фактури навіть у засніженому саду.
- Оптимальний час обрізання — рання весна.
Айстри
- Один із останніх медоносів сезону, важливе джерело нектару.
- Вересневе зрізання позбавить бджіл і метеликів їжі.
- Сухі стебла стають укриттям для корисних комах.
Бузок
- До осені вже формує бруньки на наступний рік.
- Якщо зрізати у вересні, квітів не буде.
- Підходящий час — одразу після весняного цвітіння.
Гортензії
- Особливо крупнолисті та дуболисті: вони закладають бруньки восени.
- Обрізання зараз залишить тільки голі пагони.
- Час обрізки залежить від виду: одні — після цвітіння, інші — навесні.
У цей місяць садівникам варто зосередитися на легкому прибиранні: видаляти бур’яни, сухе листя та пошкоджені гілки. Декоративні злаки й сухоцвіти краще залишити до весни — вони не лише прикрасять сад узимку, а й стануть укриттям та джерелом їжі для птахів і комах.
