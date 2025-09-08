Коли і як правильно садити гіацинти восени - прості правила для садівників

Розквітлі рожеві та блакитні гіацинти. Фото: Freepik

Гіацинти висаджують восени, щоб навесні отримати розкішні квіти. Важливо обрати правильний час, місце й глибину посадки, а також забезпечити захист цибулин узимку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами, аби навесні ваш сад розквітнув яскравими барвами.

Коли висаджувати гіацинти

Оптимальний час залежить від клімату. В Україні цибулини садять із середини вересня до кінця жовтня. Головне — зробити це за 3-4 тижні до перших стійких морозів, аби коріння встигло сформуватися.

Гіацинти в горщиках. Фото: Pinterest

Який ґрунт обрати

Для гарного росту гіацинтам потрібна сонячна ділянка, захищена від вітру. Ґрунт має бути пухкий, дренований і з нейтральною кислотністю. Перед посадкою вносять:

пісок і перегній;

суперфосфат;

деревну золу або доломітове борошно.

Важливо: азотні добрива восени не застосовують.

На яку глибину садити

Є просте правило: шар ґрунту над цибулиною має бути вдвічі більший за її висоту.

великі — 15-18 см;

середні — 12-15 см.

Відстань між рослинами залишають 15-20 см. У легкому ґрунті глибину збільшують, у важкому — трохи зменшують.

Жінка, яка садить квіти в саду. Фото: Freepik

Як підготувати цибулини

Перед висадкою їх обробляють фунгіцидом або слабким розчином марганцівки. У лунку можна насипати тонкий шар піску — це допоможе уникнути загнивання. Якщо земля суха, обов’язково полити.

Догляд після посадки

Восени гіацинтам потрібен помірний полив. У дощову та холодну пору ділянку варто накрити агроволокном або плівкою, щоб захистити від передчасних заморозків.

Крупний план рожевого гіацинта. Фото: Pixabay

Як підготувати до зими

Коли земля охолоне, клумбу мульчують: торфом, тирсою, сухим листям чи ялиновим гіллям. Це збереже цибулини від промерзання. Навесні укриття знімають, адже гіацинти швидко прокидаються з першими теплими днями.

