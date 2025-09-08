Відео
Головна Дім та город Як садити гіацинти восени — поради для пишного цвітіння

Як садити гіацинти восени — поради для пишного цвітіння

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 15:39
Коли і як правильно садити гіацинти восени - прості правила для садівників
Розквітлі рожеві та блакитні гіацинти. Фото: Freepik

Гіацинти висаджують восени, щоб навесні отримати розкішні квіти. Важливо обрати правильний час, місце й глибину посадки, а також забезпечити захист цибулин узимку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами, аби навесні ваш сад розквітнув яскравими барвами.

Читайте також:

Коли висаджувати гіацинти

Оптимальний час залежить від клімату. В Україні цибулини садять із середини вересня до кінця жовтня. Головне — зробити це за 3-4 тижні до перших стійких морозів, аби коріння встигло сформуватися.

Гіацинти в горщиках.
Гіацинти в горщиках. Фото: Pinterest

Який ґрунт обрати

Для гарного росту гіацинтам потрібна сонячна ділянка, захищена від вітру. Ґрунт має бути пухкий, дренований і з нейтральною кислотністю. Перед посадкою вносять:

  • пісок і перегній;
  • суперфосфат;
  • деревну золу або доломітове борошно.

Важливо: азотні добрива восени не застосовують.

На яку глибину садити

Є просте правило: шар ґрунту над цибулиною має бути вдвічі більший за її висоту.

  • великі — 15-18 см;
  • середні — 12-15 см.

Відстань між рослинами залишають 15-20 см. У легкому ґрунті глибину збільшують, у важкому — трохи зменшують.

Жінка, яка садить квіти в саду.
Жінка, яка садить квіти в саду. Фото: Freepik

Як підготувати цибулини

Перед висадкою їх обробляють фунгіцидом або слабким розчином марганцівки. У лунку можна насипати тонкий шар піску — це допоможе уникнути загнивання. Якщо земля суха, обов’язково полити.

Догляд після посадки

Восени гіацинтам потрібен помірний полив. У дощову та холодну пору ділянку варто накрити агроволокном або плівкою, щоб захистити від передчасних заморозків.

Крупний план рожевого гіацинта.
Крупний план рожевого гіацинта. Фото: Pixabay

Як підготувати до зими

Коли земля охолоне, клумбу мульчують: торфом, тирсою, сухим листям чи ялиновим гіллям. Це збереже цибулини від промерзання. Навесні укриття знімають, адже гіацинти швидко прокидаються з першими теплими днями.

Ми вже писали про те, які рослини не варто обрізати у вересні.

Раніше повідомлялося про те, які кущі зроблять сад яскравим восени.

Також ми пояснювали те, як захистити троянди перед зимою.

Детальніше ми розповідали про те, коли найкраще садити нарциси.

Цікаво буде також дізнатися те, як продовжити цвітіння чорнобривців.

рослини квіти поради сад гіацинт
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
