Как ухаживать за геранью, чтобы она обильно цвела - советы цветоводов

Почему герань не цветет — четыре главные ошибки ухода
Даже неприхотливая герань может перестать цвести и выпускать только листья. Цветоводы объяснили, какие ошибки хозяев останавливают цветение на весь сезон.
Новини.LIVE делится советами, как избежать этих ошибок.
Почему герань отказывается цвести
Герань — одно из самых популярных комнатных растений, которое украшает подоконники яркими цветами. Однако бывает, что вместо бутонов появляются только листья. Чаще всего причиной являются ошибки в уходе.
Основные ошибки в уходе
Недостаточное освещение
Герань нуждается в солнце. В тени она растет пышно, но без цветов. Лучше всего ставить ее на южное или восточное окно, а зимой добавлять фитолампы.
Неправильный полив
Застой воды в горшке вредит растению.
- Поливайте после подсыхания верхнего слоя почвы.
- Не допускайте полного пересыхания земли.
- Воду выливайте в поддон, не на листья.
Отсутствие обрезки
Цветы образуются только на новых побегах. Если не прищипывать старые стебли, герань тратит силы на листья. Регулярная обрезка стимулирует появление новых побегов и обильное цветение.
Нехватка подкормки
В период формирования бутонов герань нуждается в питательных веществах.
- Используйте комплексные удобрения с высоким содержанием фосфора.
- Подкармливайте растение раз в 2-3 недели.
Другие факторы
Цветоводы отмечают, что на цветение влияют также размер горшка и качество почвы. Если корни тесно или земля истощена, герань ослабевает и не выпускает бутонов. В таком случае поможет пересадка в свежий субстрат раз в несколько лет.
Немаловажную роль играет и температура. В прохладных комнатах с хорошим освещением герань цветет дольше и обильнее, чем в жарких помещениях.
Чтобы герань снова радовала яркими цветами, достаточно изменить подход к уходу. В правильных условиях уже в следующем сезоне она станет настоящим украшением вашего дома.
