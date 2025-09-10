Как ухаживать за геранью, чтобы она обильно цвела - советы цветоводов

Герань в горшках. Фото: Pinterest

Даже неприхотливая герань может перестать цвести и выпускать только листья. Цветоводы объяснили, какие ошибки хозяев останавливают цветение на весь сезон.

Почему герань отказывается цвести

Герань — одно из самых популярных комнатных растений, которое украшает подоконники яркими цветами. Однако бывает, что вместо бутонов появляются только листья. Чаще всего причиной являются ошибки в уходе.

Мужчина держит горшок с геранью. Фото: Pinterest

Основные ошибки в уходе

Недостаточное освещение

Герань нуждается в солнце. В тени она растет пышно, но без цветов. Лучше всего ставить ее на южное или восточное окно, а зимой добавлять фитолампы.

Неправильный полив

Застой воды в горшке вредит растению.

Поливайте после подсыхания верхнего слоя почвы.

Не допускайте полного пересыхания земли.

Воду выливайте в поддон, не на листья.

Женщина поливает растения на подоконнике. Фото: Pinterest

Отсутствие обрезки

Цветы образуются только на новых побегах. Если не прищипывать старые стебли, герань тратит силы на листья. Регулярная обрезка стимулирует появление новых побегов и обильное цветение.

Нехватка подкормки

В период формирования бутонов герань нуждается в питательных веществах.

Используйте комплексные удобрения с высоким содержанием фосфора.

Подкармливайте растение раз в 2-3 недели.

Другие факторы

Цветоводы отмечают, что на цветение влияют также размер горшка и качество почвы. Если корни тесно или земля истощена, герань ослабевает и не выпускает бутонов. В таком случае поможет пересадка в свежий субстрат раз в несколько лет.

Хозяйка пересаживает растение. Фото: Freepik

Немаловажную роль играет и температура. В прохладных комнатах с хорошим освещением герань цветет дольше и обильнее, чем в жарких помещениях.

Чтобы герань снова радовала яркими цветами, достаточно изменить подход к уходу. В правильных условиях уже в следующем сезоне она станет настоящим украшением вашего дома.

