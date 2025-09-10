Видео
Главная Дом и огород Почему герань не цветет — четыре главные ошибки ухода

Почему герань не цветет — четыре главные ошибки ухода

Дата публикации 10 сентября 2025 11:21
Как ухаживать за геранью, чтобы она обильно цвела - советы цветоводов
Герань в горшках. Фото: Pinterest

Даже неприхотливая герань может перестать цвести и выпускать только листья. Цветоводы объяснили, какие ошибки хозяев останавливают цветение на весь сезон.

Новини.LIVE делится советами, как избежать этих ошибок.

Почему герань отказывается цвести

Герань — одно из самых популярных комнатных растений, которое украшает подоконники яркими цветами. Однако бывает, что вместо бутонов появляются только листья. Чаще всего причиной являются ошибки в уходе.

Чоловік тримає горщик з геранню.
Мужчина держит горшок с геранью. Фото: Pinterest

Основные ошибки в уходе

Недостаточное освещение

Герань нуждается в солнце. В тени она растет пышно, но без цветов. Лучше всего ставить ее на южное или восточное окно, а зимой добавлять фитолампы.

Неправильный полив

Застой воды в горшке вредит растению.

  • Поливайте после подсыхания верхнего слоя почвы.
  • Не допускайте полного пересыхания земли.
  • Воду выливайте в поддон, не на листья.
Жінка поливає рослини на підвіконні.
Женщина поливает растения на подоконнике. Фото: Pinterest

Отсутствие обрезки

Цветы образуются только на новых побегах. Если не прищипывать старые стебли, герань тратит силы на листья. Регулярная обрезка стимулирует появление новых побегов и обильное цветение.

Нехватка подкормки

В период формирования бутонов герань нуждается в питательных веществах.

  • Используйте комплексные удобрения с высоким содержанием фосфора.
  • Подкармливайте растение раз в 2-3 недели.

Другие факторы

Цветоводы отмечают, что на цветение влияют также размер горшка и качество почвы. Если корни тесно или земля истощена, герань ослабевает и не выпускает бутонов. В таком случае поможет пересадка в свежий субстрат раз в несколько лет.

Господиня пересаджує рослину.
Хозяйка пересаживает растение. Фото: Freepik

Немаловажную роль играет и температура. В прохладных комнатах с хорошим освещением герань цветет дольше и обильнее, чем в жарких помещениях.

Чтобы герань снова радовала яркими цветами, достаточно изменить подход к уходу. В правильных условиях уже в следующем сезоне она станет настоящим украшением вашего дома.

