Як доглядати за геранню, щоб вона рясно цвіла - поради квітникарів

Герань у горщиках. Фото: Pinterest

Навіть невибаглива герань може перестати квітнути й випускати лише листя. Квітникарі пояснили, які помилки господарів зупиняють цвітіння на весь сезон.

Чому герань відмовляється квітнути

Герань — одна з найпопулярніших кімнатних рослин, яка прикрашає підвіконня яскравими квітами. Проте буває, що замість бутонів з’являється лише листя. Найчастіше причиною є помилки у догляді.

Чоловік тримає горщик з геранню. Фото: Pinterest

Основні помилки у догляді

Недостатнє освітлення

Герань потребує сонця. У тіні вона росте пишно, але без квітів. Найкраще ставити її на південне або східне вікно, а взимку додавати фітолампи.

Неправильний полив

Застій води у горщику шкодить рослині.

Поливайте після підсихання верхнього шару ґрунту.

Не допускайте повного пересихання землі.

Воду виливайте у піддон, не на листя.

Жінка поливає рослини на підвіконні. Фото: Pinterest

Відсутність обрізки

Квіти утворюються лише на нових пагонах. Якщо не прищипувати старі стебла, герань витрачає сили на листя. Регулярна обрізка стимулює появу нових пагонів і рясне цвітіння.

Брак підживлення

У період формування бутонів герань потребує поживних речовин.

Використовуйте комплексні добрива з високим вмістом фосфору.

Підживлюйте рослину раз на 2-3 тижні.

Інші фактори

Квітникарі наголошують, що на цвітіння впливають також розмір горщика та якість ґрунту. Якщо коріння тісно або земля виснажена, герань слабшає і не випускає бутонів. У такому випадку допоможе пересадка у свіжий субстрат раз на кілька років.

Господиня пересаджує рослину. Фото: Freepik

Важливу роль відіграє й температура. У прохолодних кімнатах із хорошим освітленням герань цвіте довше й рясніше, ніж у спекотних приміщеннях.

Щоб герань знову радувала яскравими квітами, достатньо змінити підхід до догляду. У правильних умовах уже наступного сезону вона стане справжньою окрасою вашого дому.

