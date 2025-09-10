Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Чому герань не цвіте — чотири головні помилки догляду

Чому герань не цвіте — чотири головні помилки догляду

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 11:21
Як доглядати за геранню, щоб вона рясно цвіла - поради квітникарів
Герань у горщиках. Фото: Pinterest

Навіть невибаглива герань може перестати квітнути й випускати лише листя. Квітникарі пояснили, які помилки господарів зупиняють цвітіння на весь сезон.

Новини.LIVE ділиться порадами, як уникнути цих помилок.

Реклама
Читайте також:

Чому герань відмовляється квітнути

Герань — одна з найпопулярніших кімнатних рослин, яка прикрашає підвіконня яскравими квітами. Проте буває, що замість бутонів з’являється лише листя. Найчастіше причиною є помилки у догляді.

Чоловік тримає горщик з геранню.
Чоловік тримає горщик з геранню. Фото: Pinterest

Основні помилки у догляді

Недостатнє освітлення

Герань потребує сонця. У тіні вона росте пишно, але без квітів. Найкраще ставити її на південне або східне вікно, а взимку додавати фітолампи.

Неправильний полив

Застій води у горщику шкодить рослині.

  • Поливайте після підсихання верхнього шару ґрунту.
  • Не допускайте повного пересихання землі.
  • Воду виливайте у піддон, не на листя.
Жінка поливає рослини на підвіконні.
Жінка поливає рослини на підвіконні. Фото: Pinterest

Відсутність обрізки

Квіти утворюються лише на нових пагонах. Якщо не прищипувати старі стебла, герань витрачає сили на листя. Регулярна обрізка стимулює появу нових пагонів і рясне цвітіння.

Брак підживлення

У період формування бутонів герань потребує поживних речовин.

  • Використовуйте комплексні добрива з високим вмістом фосфору.
  • Підживлюйте рослину раз на 2-3 тижні.

Інші фактори

Квітникарі наголошують, що на цвітіння впливають також розмір горщика та якість ґрунту. Якщо коріння тісно або земля виснажена, герань слабшає і не випускає бутонів. У такому випадку допоможе пересадка у свіжий субстрат раз на кілька років.

Господиня пересаджує рослину.
Господиня пересаджує рослину. Фото: Freepik

Важливу роль відіграє й температура. У прохолодних кімнатах із хорошим освітленням герань цвіте довше й рясніше, ніж у спекотних приміщеннях.

Щоб герань знову радувала яскравими квітами, достатньо змінити підхід до догляду. У правильних умовах уже наступного сезону вона стане справжньою окрасою вашого дому.

Ми вже писали про те, як садити гіацинти восени.

Раніше повідомлялося, що посадити біля вікна.

Також ми пояснювали те, як захистити троянди перед зимою.

Детальніше ми розповідали про те, коли краще садити тюльпани восени.

Цікаво буде також дізнатися про те, коли найкраще садити нарциси.

квіти поради сад будинок герань
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації