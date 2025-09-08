Відео
Що посадити біля вікна — красиві й корисні ідеї для подвір'я

Що посадити біля вікна — красиві й корисні ідеї для подвір’я

Дата публікації: 8 вересня 2025 11:03
Що посадити біля вікна - рослини, які прикрасять і захистять сад
Жінка висаджує квіти. Фото: Pinterest

Біля вікна можна створити невеликий сад, який даруватиме і затінок, і приємний вигляд з кімнати. Правильно підібрані рослини не лише прикрасять подвір’я, а й принесуть користь для дому та саду.

Новини.LIVE розповідає, які рослини прикрасять подвір’я та принесуть користь.

Читайте також:

Квітучі рослини

  • Троянди — створюють романтичний вигляд і мають приємний аромат.
  • Півонії — дарують пишне цвітіння на початку літа.
  • Айстри — цвітуть восени, додаючи яскравих барв під вікном.
Пишний кущ рожевої півонії.
Пишний кущ рожевої півонії. Фото: Freepik

Декоративні кущі

  • Гортензії — пишні суцвіття прикрашають подвір’я від літа до осені.
  • Бузок — навесні наповнює двір ароматом і красою.
  • Барбарис — декоративний кущ, що додає кольору навіть восени.
Кущ бузку у саду.
Кущ бузку у саду. Фото: Pinterest

Вічнозелені рослини

  • Самшит — компактний, гарно піддається формуванню.
  • Ялівець — надає саду доглянутого вигляду цілий рік.
  • Туя — створює захисну зелену стіну біля вікна.
Декоративний ялівець.
Декоративний ялівець. Фото: Pinterest

Запашні трави

  • М’ята та меліса — наповнять простір свіжістю.
  • Базилік — декоративний і корисний на кухні.
  • Розмарин — пахне навіть узимку, якщо посадити у горщик.
Кущ м’яти у горщику.
Кущ м’яти у горщику. Фото: Pixabay

Корисні рослини біля вікна

  • Календула (нагідки) — відлякує комах і захищає від шкідників.
  • Алісум (медовик) — приваблює бджіл і метеликів для запилення.
  • Часник декоративний — його запах зменшує кількість шкідників у саду.
  • Чебрець (тим’ян) — ароматний, корисний у кулінарії й відлякує комах.
  • Лаванда — відлякує комарів, а сушені гілочки корисні в домі.
Поле лаванди.
Поле лаванди. Фото: Pinterest

Правильно підібрані рослини біля вікна поєднують красу й користь. Вони прикрасять подвір’я, створять затишок у домі, захистять від комах і навіть стануть у пригоді на кухні. Такий зелений куточок під вікном зробить дім комфортнішим і привабливішим у будь-яку пору року.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
