Що посадити біля вікна - рослини, які прикрасять і захистять сад

Біля вікна можна створити невеликий сад, який даруватиме і затінок, і приємний вигляд з кімнати. Правильно підібрані рослини не лише прикрасять подвір’я, а й принесуть користь для дому та саду.

Новини.LIVE розповідає, які рослини прикрасять подвір’я та принесуть користь.

Квітучі рослини

Троянди — створюють романтичний вигляд і мають приємний аромат.

Півонії — дарують пишне цвітіння на початку літа.

Айстри — цвітуть восени, додаючи яскравих барв під вікном.

Пишний кущ рожевої півонії. Фото: Freepik

Декоративні кущі

Гортензії — пишні суцвіття прикрашають подвір’я від літа до осені.

Бузок — навесні наповнює двір ароматом і красою.

Барбарис — декоративний кущ, що додає кольору навіть восени.

Кущ бузку у саду. Фото: Pinterest

Вічнозелені рослини

Самшит — компактний, гарно піддається формуванню.

Ялівець — надає саду доглянутого вигляду цілий рік.

Туя — створює захисну зелену стіну біля вікна.

Декоративний ялівець. Фото: Pinterest

Запашні трави

М’ята та меліса — наповнять простір свіжістю.

Базилік — декоративний і корисний на кухні.

Розмарин — пахне навіть узимку, якщо посадити у горщик.

Кущ м’яти у горщику. Фото: Pixabay

Корисні рослини біля вікна

Календула (нагідки) — відлякує комах і захищає від шкідників.

Алісум (медовик) — приваблює бджіл і метеликів для запилення.

Часник декоративний — його запах зменшує кількість шкідників у саду.

Чебрець (тим’ян) — ароматний, корисний у кулінарії й відлякує комах.

Лаванда — відлякує комарів, а сушені гілочки корисні в домі.

Поле лаванди. Фото: Pinterest

Правильно підібрані рослини біля вікна поєднують красу й користь. Вони прикрасять подвір’я, створять затишок у домі, захистять від комах і навіть стануть у пригоді на кухні. Такий зелений куточок під вікном зробить дім комфортнішим і привабливішим у будь-яку пору року.

