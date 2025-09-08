Что посадить возле окна - растения, которые украсят и защитят сад

Что посадить у окна — красивые и полезные идеи для двора
У окна можно создать небольшой сад, который будет дарить и тень, и приятный вид из комнаты. Правильно подобранные растения не только украсят двор, но и принесут пользу для дома и сада.
Новини.LIVE рассказывает, какие растения украсят двор и принесут пользу.
Цветущие растения
- Розы — создают романтический вид и имеют приятный аромат.
- Пионы — дарят пышное цветение в начале лета.
- Астры — цветут осенью, добавляя ярких красок под окном.
Декоративные кустарники
- Гортензии — пышные соцветия украшают двор от лета до осени.
- Сирень — весной наполняет двор ароматом и красотой.
- Барбарис — декоративный кустарник, добавляющий цвета даже осенью.
Вечнозеленые растения
- Самшит — компактный, хорошо поддается формированию.
- Можжевельник — придает саду ухоженный вид круглый год.
- Туя — создает защитную зеленую стену у окна.
Душистые травы
- Мята и мелисса — наполнят пространство свежестью.
- Базилик — декоративный и полезный на кухне.
- Розмарин — пахнет даже зимой, если посадить в горшок.
Полезные растения около окна
- Календула (ноготки) — отпугивает насекомых и защищает от вредителей.
- Алиссум (медовик) — привлекает пчел и бабочек для опыления.
- Чеснок декоративный — его запах уменьшает количество вредителей в саду.
- Тимьян (тимьян) — ароматный, полезен в кулинарии и отпугивает насекомых.
- Лаванда — отпугивает комаров, а сушеные веточки полезны в доме.
Правильно подобранные растения у окна сочетают красоту и пользу. Они украсят двор, создадут уют в доме, защитят от насекомых и даже пригодятся на кухне. Такой зеленый уголок под окном сделает дом комфортнее и привлекательнее в любое время года.
Напомним, мы писали о том, когда лучше сажать тюльпаны осенью.
Ранее мы рассказывали о том, когда лучше всего сажать нарциссы.
Интересно будет узнать, как продлить цветение бархатцев.
Как мы ранее отмечали, как защитить розы перед зимой.
Стоит также упомянуть, что мы писали о том, почему нельзя сажать елку возле дома.
Читайте Новини.LIVE!