Что посадить возле окна - растения, которые украсят и защитят сад

Женщина высаживает цветы. Фото: Pinterest

У окна можно создать небольшой сад, который будет дарить и тень, и приятный вид из комнаты. Правильно подобранные растения не только украсят двор, но и принесут пользу для дома и сада.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения украсят двор и принесут пользу.

Цветущие растения

Розы — создают романтический вид и имеют приятный аромат.

Пионы — дарят пышное цветение в начале лета.

Астры — цветут осенью, добавляя ярких красок под окном.

Пышный куст розового пиона. Фото: Freepik

Декоративные кустарники

Гортензии — пышные соцветия украшают двор от лета до осени.

Сирень — весной наполняет двор ароматом и красотой.

Барбарис — декоративный кустарник, добавляющий цвета даже осенью.

Куст сирени в саду. Фото: Pinterest

Вечнозеленые растения

Самшит — компактный, хорошо поддается формированию.

Можжевельник — придает саду ухоженный вид круглый год.

Туя — создает защитную зеленую стену у окна.

Декоративный можжевельник. Фото: Pinterest

Душистые травы

Мята и мелисса — наполнят пространство свежестью.

Базилик — декоративный и полезный на кухне.

Розмарин — пахнет даже зимой, если посадить в горшок.

Куст мяты в горшке. Фото: Pixabay

Полезные растения около окна

Календула (ноготки) — отпугивает насекомых и защищает от вредителей.

Алиссум (медовик) — привлекает пчел и бабочек для опыления.

Чеснок декоративный — его запах уменьшает количество вредителей в саду.

Тимьян (тимьян) — ароматный, полезен в кулинарии и отпугивает насекомых.

Лаванда — отпугивает комаров, а сушеные веточки полезны в доме.

Поле лаванды. Фото: Pinterest

Правильно подобранные растения у окна сочетают красоту и пользу. Они украсят двор, создадут уют в доме, защитят от насекомых и даже пригодятся на кухне. Такой зеленый уголок под окном сделает дом комфортнее и привлекательнее в любое время года.

