Что посадить у окна — красивые и полезные идеи для двора

Что посадить у окна — красивые и полезные идеи для двора

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 11:03
Что посадить возле окна - растения, которые украсят и защитят сад
Женщина высаживает цветы. Фото: Pinterest

У окна можно создать небольшой сад, который будет дарить и тень, и приятный вид из комнаты. Правильно подобранные растения не только украсят двор, но и принесут пользу для дома и сада.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения украсят двор и принесут пользу.

Цветущие растения

Цветущие растения

  • Розы — создают романтический вид и имеют приятный аромат.
  • Пионы — дарят пышное цветение в начале лета.
  • Астры — цветут осенью, добавляя ярких красок под окном.
Пишний кущ рожевої півонії.
Пышный куст розового пиона. Фото: Freepik

Декоративные кустарники

  • Гортензии — пышные соцветия украшают двор от лета до осени.
  • Сирень — весной наполняет двор ароматом и красотой.
  • Барбарис — декоративный кустарник, добавляющий цвета даже осенью.
Кущ бузку у саду.
Куст сирени в саду. Фото: Pinterest

Вечнозеленые растения

  • Самшит — компактный, хорошо поддается формированию.
  • Можжевельник — придает саду ухоженный вид круглый год.
  • Туя — создает защитную зеленую стену у окна.
Декоративний ялівець.
Декоративный можжевельник. Фото: Pinterest

Душистые травы

  • Мята и мелисса — наполнят пространство свежестью.
  • Базилик — декоративный и полезный на кухне.
  • Розмарин — пахнет даже зимой, если посадить в горшок.
Кущ м’яти у горщику.
Куст мяты в горшке. Фото: Pixabay

Полезные растения около окна

  • Календула (ноготки) — отпугивает насекомых и защищает от вредителей.
  • Алиссум (медовик) — привлекает пчел и бабочек для опыления.
  • Чеснок декоративный — его запах уменьшает количество вредителей в саду.
  • Тимьян (тимьян) — ароматный, полезен в кулинарии и отпугивает насекомых.
  • Лаванда — отпугивает комаров, а сушеные веточки полезны в доме.
Поле лаванди.
Поле лаванды. Фото: Pinterest

Правильно подобранные растения у окна сочетают красоту и пользу. Они украсят двор, создадут уют в доме, защитят от насекомых и даже пригодятся на кухне. Такой зеленый уголок под окном сделает дом комфортнее и привлекательнее в любое время года.

растения цветы советы сад кусты
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
