Як змусити цвісти різдвяник — поради досвідчених квітникарів

Як змусити цвісти різдвяник — поради досвідчених квітникарів

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 15:38
Як доглядати за різдвяником - прості поради для рясного цвітіння
Різдвяник у період цвітіння. Фото: iStock

Різдвяник розквітає наприкінці листопада та прикрашає оселю яскравими бутонами в зимові свята. Якщо ваша рослина вперто мовчить, є кілька перевірених хитрощів, які допоможуть змусити її розпуститися.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно доглядати за різдвяником, щоб він щороку радував рясним цвітінням.

Читайте також:

Як підготувати різдвяник до цвітіння

Різдвяник належить до сімейства кактусових, але походить із тропіків. Тому він вимагає особливого догляду. Помилки у ґрунті, поливі чи температурі можуть призвести до того, що квітка не випускає бутонів.

Різдвяник із біло-рожевими квітами у горщику на підвіконні.
Різдвяник із біло-рожевими квітами у горщику на підвіконні. Фото: Pinterest

Як обрати правильний ґрунт для різдвяника

У природі різдвяник росте на деревах, серед моху та органіки. Оптимальна суміш:

  • земля для кактусів;
  • листовий перегній;
  • мох і кора.

Така легка та пухка основа допоможе корінню "дихати".

Як поливати різдвяник

У рослини має бути "сезон дощів" і "сезон посухи":

  • березень-серпень — активний полив та обприскування;
  • вересень-листопад — зменшення поливу, прохолодне підвіконня з температурою 12-16°С;
  • грудень-січень — під час цвітіння повертаємо регулярний полив;
  • лютий — період спокою.
Полив різдвяника під час цвітіння.
Полив різдвяника під час цвітіння. Фото: Pinterest

Яке світло потрібно різдвянику

Різдвяник любить розсіяне світло. Найкраще місце для нього — східні чи північні вікна. Пряме сонце може обпалити листя, а нестача світла завадить формуванню бутонів.

Коли і як підживлювати різдвяник

З весни до осені різдвяник підгодовують двічі на місяць комплексними добривами для кактусів або розчином монокалійфосфату.

Домашні хитрощі для рясного цвітіння

Є кілька простих способів "підштовхнути" рослину:

  • поливати солодкою водою (1 ст. л. цукру на 0,5 л води);
  • використовувати розчин із деревною золою (2 ст. л. на 1 л води).

Як розмножити різдвяник

Після цвітіння у лютому можна вкорінювати пагони. Достатньо відокремити 2-4 сегменти гілочки, занурити у порошок-укорінювач і висадити у вологий ґрунт. Молоді живці швидко приживаються у міні-тепличці з пакета вже за 2-3 тижні.

Квітучий різдвяник у горщику з рожевими бутонами.
Квітучий різдвяник у горщику з рожевими бутонами. Фото: Tava Klade

Таким чином, головне для різдвяника — відтворити його природний ритм: волога й тепло влітку, прохолода восени та турбота взимку. Тоді квітка гарантовано прикрасить ваші свята.

рослини квіти домашні квіти кімнатні рослини декабрист
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
