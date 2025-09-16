Як доглядати за різдвяником - прості поради для рясного цвітіння

Різдвяник у період цвітіння. Фото: iStock

Різдвяник розквітає наприкінці листопада та прикрашає оселю яскравими бутонами в зимові свята. Якщо ваша рослина вперто мовчить, є кілька перевірених хитрощів, які допоможуть змусити її розпуститися.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно доглядати за різдвяником, щоб він щороку радував рясним цвітінням.

Як підготувати різдвяник до цвітіння

Різдвяник належить до сімейства кактусових, але походить із тропіків. Тому він вимагає особливого догляду. Помилки у ґрунті, поливі чи температурі можуть призвести до того, що квітка не випускає бутонів.

Різдвяник із біло-рожевими квітами у горщику на підвіконні. Фото: Pinterest

Як обрати правильний ґрунт для різдвяника

У природі різдвяник росте на деревах, серед моху та органіки. Оптимальна суміш:

земля для кактусів;

листовий перегній;

мох і кора.

Така легка та пухка основа допоможе корінню "дихати".

Як поливати різдвяник

У рослини має бути "сезон дощів" і "сезон посухи":

березень-серпень — активний полив та обприскування;

вересень-листопад — зменшення поливу, прохолодне підвіконня з температурою 12-16°С;

грудень-січень — під час цвітіння повертаємо регулярний полив;

лютий — період спокою.

Полив різдвяника під час цвітіння. Фото: Pinterest

Яке світло потрібно різдвянику

Різдвяник любить розсіяне світло. Найкраще місце для нього — східні чи північні вікна. Пряме сонце може обпалити листя, а нестача світла завадить формуванню бутонів.

Коли і як підживлювати різдвяник

З весни до осені різдвяник підгодовують двічі на місяць комплексними добривами для кактусів або розчином монокалійфосфату.

Домашні хитрощі для рясного цвітіння

Є кілька простих способів "підштовхнути" рослину:

поливати солодкою водою (1 ст. л. цукру на 0,5 л води);

використовувати розчин із деревною золою (2 ст. л. на 1 л води).

Як розмножити різдвяник

Після цвітіння у лютому можна вкорінювати пагони. Достатньо відокремити 2-4 сегменти гілочки, занурити у порошок-укорінювач і висадити у вологий ґрунт. Молоді живці швидко приживаються у міні-тепличці з пакета вже за 2-3 тижні.

Квітучий різдвяник у горщику з рожевими бутонами. Фото: Tava Klade

Таким чином, головне для різдвяника — відтворити його природний ритм: волога й тепло влітку, прохолода восени та турбота взимку. Тоді квітка гарантовано прикрасить ваші свята.

