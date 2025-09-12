Як правильно пересаджувати півонії у вересні - коли це краще робити

Пишні півонії у саду. Фото: Pixabay

Вересень — вдалий місяць для пересаджування півоній. Якщо виконати роботу зараз, кущі встигнуть укоренитися до зими й вже наступного літа подарують рясне цвітіння.

Новини.LIVE ділиться порадами, як обрати місце, підготувати ґрунт і пересадити півонії так, щоб вони швидко прижилися.

Реклама

Читайте також:

Чому пересаджують саме у вересні

Півонії мають глибоку кореневу систему й потребують часу, щоб укоренитися. Вересень — оптимальний місяць: спека вже спала, але до морозів ще достатньо часу, аби рослина зміцніла.

Дівчина пересаджує квіти. Фото: Freepik

Пересаджувати та ділити півонії радять приблизно раз на 5-7 років. Інакше старі кущі втрачають силу й цвітуть набагато слабше.

Як вибрати місце для півонії

сонячна ділянка з легким затіненням у полудень;

захист від протягів і сильних вітрів;

дренований ґрунт без застою води.

Підготовка ґрунту

За тиждень до пересаджування викопайте яму, щоб земля встигла осісти.

Додайте перегній чи компост.

Переконайтеся, що ґрунт пухкий і водопроникний.

Людина садить півонії. Фото: Freeplants

Як пересадити кущ

Полийте півонію відром води перед викопуванням. Обережно обкопайте кущ і розхитуйте його. Розділіть кореневище на кілька частин. Посадіть деленки так, щоб бруньки були заглиблені на 3-5 см. Засипте землею, утрамбуйте й полийте.

Пишний кущ рожевих півоній. Фото: Freepik

Поради після пересадки

Регулярно поливайте, але без надлишку вологи.

Замульчуйте торфом чи перегноєм, щоб зберегти вологу.

За потреби притіняйте від прямого сонця перші тижні.

Не вносьте добрив одразу після пересадки. Півонії потребують підживлення лише наступного сезону, коли почнеться активний ріст.

Садівник підживлює півонії. Фото: Freepik

Вереснева пересадка півоній — проста й корисна процедура. Вчасно виконана робота допоможе рослині легко пережити зиму та потішити господарів пишними квітами вже наступного літа.

Ми вже розповідали про те, коли краще садити тюльпани восени.

Також раніше пояснювали те, чому герань не цвіте.

Детальніше ми розповідали про те, які кущі зроблять сад яскравим восени.

Раніше повідомлялося про те, як захистити троянди перед зимою.

Цікаво буде також дізнатися про те, чим підживити орхідею.