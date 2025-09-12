Как правильно пересаживать пионы в сентябре - когда это лучше делать

Пышные пионы в саду. Фото: Pixabay

Сентябрь — удачный месяц для пересадки пионов. Если выполнить работу сейчас, кусты успеют укорениться до зимы и уже следующим летом подарят обильное цветение.

Новини.LIVE делится советами, как выбрать место, подготовить почву и пересадить пионы так, чтобы они быстро прижились.

Почему пересаживают именно в сентябре

Пионы имеют глубокую корневую систему и нуждаются во времени, чтобы укорениться. Сентябрь — оптимальный месяц: жара уже спала, но до морозов еще достаточно времени, чтобы растение окрепло.

Девушка пересаживает цветы. Фото: Freepik

Пересаживать и делить пионы советуют примерно раз в 5-7 лет. Иначе старые кусты теряют силу и цветут гораздо слабее.

Как выбрать место для пиона

солнечный участок с легким затенением в полдень;

защита от сквозняков и сильных ветров;

дренированная почва без застоя воды.

Подготовка почвы

За неделю до пересадки выкопайте яму, чтобы земля успела осесть.

Добавьте перегной или компост.

Убедитесь, что почва рыхлая и водопроницаемая.

Человек сажает пионы. Фото: Freeplants

Как пересадить куст

Полейте пион ведром воды перед выкопкой. Осторожно обкопайте куст и расшатывайте его. Разделите корневище на несколько частей. Посадите деленки так, чтобы почки были заглублены на 3-5 см. Засыпьте землей, утрамбуйте и полейте.

Пышный куст розовых пионов. Фото: Freepik

Советы после пересадки

Регулярно поливайте, но без избытка влаги.

Замульчируйте торфом или перегноем, чтобы сохранить влагу.

При необходимости притеняйте от прямого солнца первые недели.

Не вносите удобрений сразу после пересадки. Пионы нуждаются в подкормке только в следующем сезоне, когда начнется активный рост.

Садовник подкармливает пионы. Фото: Freepik

Сентябрьская пересадка пионов — простая и полезная процедура. Вовремя выполненная работа поможет растению легко пережить зиму и порадовать хозяев пышными цветами уже следующим летом.

