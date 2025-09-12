Видео
Главная Дом и огород Как пересадить пионы в сентябре — главные советы садоводам

Как пересадить пионы в сентябре — главные советы садоводам

Дата публикации 12 сентября 2025 15:37
Как правильно пересаживать пионы в сентябре - когда это лучше делать
Пышные пионы в саду. Фото: Pixabay

Сентябрь — удачный месяц для пересадки пионов. Если выполнить работу сейчас, кусты успеют укорениться до зимы и уже следующим летом подарят обильное цветение.

Новини.LIVE делится советами, как выбрать место, подготовить почву и пересадить пионы так, чтобы они быстро прижились.

Почему пересаживают именно в сентябре

Пионы имеют глубокую корневую систему и нуждаются во времени, чтобы укорениться. Сентябрь — оптимальный месяц: жара уже спала, но до морозов еще достаточно времени, чтобы растение окрепло.

Дівчина пересаджує квіти.
Девушка пересаживает цветы. Фото: Freepik

Пересаживать и делить пионы советуют примерно раз в 5-7 лет. Иначе старые кусты теряют силу и цветут гораздо слабее.

Как выбрать место для пиона

  • солнечный участок с легким затенением в полдень;
  • защита от сквозняков и сильных ветров;
  • дренированная почва без застоя воды.

Подготовка почвы

  • За неделю до пересадки выкопайте яму, чтобы земля успела осесть.
  • Добавьте перегной или компост.
  • Убедитесь, что почва рыхлая и водопроницаемая.
Людина садить півонії.
Человек сажает пионы. Фото: Freeplants

Как пересадить куст

  1. Полейте пион ведром воды перед выкопкой.
  2. Осторожно обкопайте куст и расшатывайте его.
  3. Разделите корневище на несколько частей.
  4. Посадите деленки так, чтобы почки были заглублены на 3-5 см.
  5. Засыпьте землей, утрамбуйте и полейте.
Пишний кущ рожевих півоній.
Пышный куст розовых пионов. Фото: Freepik

Советы после пересадки

  • Регулярно поливайте, но без избытка влаги.
  • Замульчируйте торфом или перегноем, чтобы сохранить влагу.
  • При необходимости притеняйте от прямого солнца первые недели.
  • Не вносите удобрений сразу после пересадки. Пионы нуждаются в подкормке только в следующем сезоне, когда начнется активный рост.
Подкормка пионов
Садовник подкармливает пионы. Фото: Freepik

Сентябрьская пересадка пионов — простая и полезная процедура. Вовремя выполненная работа поможет растению легко пережить зиму и порадовать хозяев пышными цветами уже следующим летом.

Мы уже рассказывали о том, когда лучше сажать тюльпаны осенью.

Также ранее объясняли то, почему герань не цветет.

Подробнее мы рассказывали о том, какие кусты сделают сад ярким осенью.

Ранее сообщалось о том, как защитить розы перед зимой.

Интересно будет также узнать о том, чем подкормить орхидею.

