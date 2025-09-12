Как правильно пересаживать пионы в сентябре - когда это лучше делать

Как пересадить пионы в сентябре — главные советы садоводам
Сентябрь — удачный месяц для пересадки пионов. Если выполнить работу сейчас, кусты успеют укорениться до зимы и уже следующим летом подарят обильное цветение.
Новини.LIVE делится советами, как выбрать место, подготовить почву и пересадить пионы так, чтобы они быстро прижились.
Почему пересаживают именно в сентябре
Пионы имеют глубокую корневую систему и нуждаются во времени, чтобы укорениться. Сентябрь — оптимальный месяц: жара уже спала, но до морозов еще достаточно времени, чтобы растение окрепло.
Пересаживать и делить пионы советуют примерно раз в 5-7 лет. Иначе старые кусты теряют силу и цветут гораздо слабее.
Как выбрать место для пиона
- солнечный участок с легким затенением в полдень;
- защита от сквозняков и сильных ветров;
- дренированная почва без застоя воды.
Подготовка почвы
- За неделю до пересадки выкопайте яму, чтобы земля успела осесть.
- Добавьте перегной или компост.
- Убедитесь, что почва рыхлая и водопроницаемая.
Как пересадить куст
- Полейте пион ведром воды перед выкопкой.
- Осторожно обкопайте куст и расшатывайте его.
- Разделите корневище на несколько частей.
- Посадите деленки так, чтобы почки были заглублены на 3-5 см.
- Засыпьте землей, утрамбуйте и полейте.
Советы после пересадки
- Регулярно поливайте, но без избытка влаги.
- Замульчируйте торфом или перегноем, чтобы сохранить влагу.
- При необходимости притеняйте от прямого солнца первые недели.
- Не вносите удобрений сразу после пересадки. Пионы нуждаются в подкормке только в следующем сезоне, когда начнется активный рост.
Сентябрьская пересадка пионов — простая и полезная процедура. Вовремя выполненная работа поможет растению легко пережить зиму и порадовать хозяев пышными цветами уже следующим летом.
