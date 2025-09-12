Відео
Кімнатні квіти для знаків Зодіаку — поради астролога

Кімнатні квіти для знаків Зодіаку — поради астролога

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 20:04
Кімнатні рослини за знаком Зодіаку - поради астролога, що варто тримати вдома
Дівчина вибирає квіти. Фото: Freepik

Кімнатні рослини здатні не лише прикрашати оселю, а й впливати на настрій та енергетику людини. Астрологи радять підбирати квіти за знаком Зодіаку — це допоможе гармонізувати життя.

Новини.LIVE ділиться порадами, які рослини найкраще підходять різним знакам Зодіаку.

Реклама
Читайте також:

Овен

Ідеальна квітка — герань. Вона допомагає Овнам спрямувати енергію у правильне русло та уникати конфліктів.

Герань із яскраво-червоними квітами у саду.
Герань із яскраво-червоними квітами у саду. Фото: Pinterest

Телець

Спокійним Тельцям підійде фіалка. Вона приносить затишок, мудрість і матеріальний достаток.

Фіалка на вікні.
Фіалка на вікні. Фото: Pinterest

Близнюки

Для цього знаку рекомендована традесканція. Вона очищує дім від заздрості й негативних думок.

Фіолетова традесканція з яскраво-жовтими тичинками на сонці.
Фіолетова традесканція з яскраво-жовтими тичинками на сонці. Фото: Pixabay

Рак

Ракам варто завести фуксію. Вона підтримує гармонію та допомагає зосередитися на важливому.

Фуксія з яскраво-фіолетовими та рожевими квітами біля стіни.
Фуксія з яскраво-фіолетовими та рожевими квітами біля стіни. Фото: Pixabay

Лев

Найкращий вибір — китайська троянда. Вона надихає на благородство і нейтралізує агресивну енергію.

Китайська троянда на підвіконні.
Китайська троянда на підвіконні. Фото: Pixabay

Діва

Астрологи радять сингоніум. Рослина робить Дів більш гнучкими й відкритими до нового.

Сингоніум із зеленим листям у білому горщику.
Сингоніум із зеленим листям у білому горщику. Фото: iStock

Терези

Їхня квітка — азалія. Вона посилює відчуття прекрасного і гармонізує стосунки.

Азалія з рожевими квітами у білому горщику.
Азалія з рожевими квітами у білому горщику. Фото: Freepik

Скорпіон

Скорпіонам підходить алое. Воно зміцнює інтуїцію та поглинає негатив.

Алое з довгим м’ясистим листям у глиняному горщику на підвіконні.
Алое з довгим м’ясистим листям у глиняному горщику на підвіконні. Фото: Pinterest

Стрілець

Оптимальний варіант — лимонне дерево. Воно стимулює допитливість і прагнення до розвитку.

Лимонне дерево з жовтими плодами у горщику.
Лимонне дерево з жовтими плодами у горщику. Фото: iStock

Козеріг

Їхня рослина — грошове дерево. Воно допомагає створити атмосферу затишку та посилює працелюбність.

Денежное дерево
Грошове дерево на столі. Фото: Pinterest

Водолій

Найкращий вибір — пуансетія (різдвяний молочай). Вона додає радості й допомагає знайти себе.

Пуансетія з яскраво-червоним листям на фоні зимового пейзажу.
Пуансетія з яскраво-червоним листям на фоні зимового пейзажу. Фото: Myplantin

Риби

Рибам підійде орхідея. Вона символізує натхнення і відновлює сили.

Орхідея з фіолетово-рожевими квітами на підвіконні.
Орхідея з фіолетово-рожевими квітами на підвіконні. Фото: Pinterest

Кімнатні квіти можуть підкреслити індивідуальність кожного знаку Зодіаку та стати додатковим джерелом гармонії у повсякденному житті. Обирайте рослину, яка резонує саме з вами, і нехай вона приносить спокій, затишок та натхнення у ваш дім.

