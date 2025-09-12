Видео
Комнатные цветы для знаков Зодиака — советы астролога

Дата публикации 12 сентября 2025 20:04
Комнатные растения по знаку Зодиака - советы астролога, что стоит держать дома
Девушка выбирает цветы. Фото: Freepik

Комнатные растения способны не только украшать дом, но и влиять на настроение и энергетику человека. Астрологи советуют подбирать цветы по знаку Зодиака — это поможет гармонизировать жизнь.

Новини.LIVE делится советами, какие растения лучше всего подходят разным знакам Зодиака.

Читайте также:

Овен

Идеальный цветок — герань. Она помогает Овнам направить энергию в правильное русло и избегать конфликтов.

Герань із яскраво-червоними квітами у саду.
Герань с ярко-красными цветами в саду. Фото: Pinterest

Телец

Спокойным Тельцам подойдет фиалка. Она приносит уют, мудрость и материальный достаток.

Фіалка на вікні.
Фиалка на окне. Фото: Pinterest

Близнецы

Для этого знака рекомендована традесканция. Она очищает дом от зависти и негативных мыслей.

Фіолетова традесканція з яскраво-жовтими тичинками на сонці.
Фиолетовая традесканция с ярко-желтыми тычинками на солнце. Фото: Pixabay

Рак

Ракам стоит завести фуксию. Она поддерживает гармонию и помогает сосредоточиться на важном.

Фуксія з яскраво-фіолетовими та рожевими квітами біля стіни.
Фуксия с ярко-фиолетовыми и розовыми цветами у стены. Фото: Pixabay

Лев

Лучший выбор — китайская роза. Она вдохновляет на благородство и нейтрализует агрессивную энергию.

Китайська троянда на підвіконні.
Китайская роза на подоконнике. Фото: Pixabay

Дева

Астрологи советуют сингониум. Растение делает Дев более гибкими и открытыми к новому.

Сингоніум із зеленим листям у білому горщику.
Сингониум с зелеными листьями в белом горшке. Фото: iStock

Весы

Их цветок — азалия. Она усиливает чувство прекрасного и гармонизирует отношения.

Азалія з рожевими квітами у білому горщику.
Азалия с розовыми цветами в белом горшке. Фото: Freepik

Скорпион

Скорпионам подходит алоэ. Оно укрепляет интуицию и поглощает негатив.

Алое з довгим м’ясистим листям у глиняному горщику на підвіконні.
Алоэ с длинными мясистыми листьями в глиняном горшке на подоконнике. Фото: Pinterest

Стрелец

Оптимальный вариант — лимонное дерево. Оно стимулирует любознательность и стремление к развитию.

Лимонне дерево з жовтими плодами у горщику.
Лимонное дерево с желтыми плодами в горшке. Фото: iStock

Козерог

Их растение — денежное дерево. Оно помогает создать атмосферу уюта и усиливает трудолюбие.

Денежное дерево
Денежное дерево на столе. Фото: Pinterest

Водолей

Лучший выбор — пуансеттия (рождественский молочай). Она добавляет радости и помогает найти себя.

Пуансетія з яскраво-червоним листям на фоні зимового пейзажу.
Пуансеттия с ярко-красными листьями на фоне зимнего пейзажа. Фото: Myplantin

Рыбы

Рыбам подойдет орхидея. Она символизирует вдохновение и восстанавливает силы.

Орхідея з фіолетово-рожевими квітами на підвіконні.
Орхидея с фиолетово-розовыми цветами на подоконнике. Фото: Pinterest

Комнатные цветы могут подчеркнуть индивидуальность каждого знака Зодиака и стать дополнительным источником гармонии в повседневной жизни. Выбирайте растение, которое резонирует именно с вами, и пусть оно приносит спокойствие, уют и вдохновение в ваш дом.

