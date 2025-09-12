Комнатные растения по знаку Зодиака - советы астролога, что стоит держать дома

Комнатные цветы для знаков Зодиака — советы астролога
Комнатные растения способны не только украшать дом, но и влиять на настроение и энергетику человека. Астрологи советуют подбирать цветы по знаку Зодиака — это поможет гармонизировать жизнь.
Новини.LIVE делится советами, какие растения лучше всего подходят разным знакам Зодиака.
Овен
Идеальный цветок — герань. Она помогает Овнам направить энергию в правильное русло и избегать конфликтов.
Телец
Спокойным Тельцам подойдет фиалка. Она приносит уют, мудрость и материальный достаток.
Близнецы
Для этого знака рекомендована традесканция. Она очищает дом от зависти и негативных мыслей.
Рак
Ракам стоит завести фуксию. Она поддерживает гармонию и помогает сосредоточиться на важном.
Лев
Лучший выбор — китайская роза. Она вдохновляет на благородство и нейтрализует агрессивную энергию.
Дева
Астрологи советуют сингониум. Растение делает Дев более гибкими и открытыми к новому.
Весы
Их цветок — азалия. Она усиливает чувство прекрасного и гармонизирует отношения.
Скорпион
Скорпионам подходит алоэ. Оно укрепляет интуицию и поглощает негатив.
Стрелец
Оптимальный вариант — лимонное дерево. Оно стимулирует любознательность и стремление к развитию.
Козерог
Их растение — денежное дерево. Оно помогает создать атмосферу уюта и усиливает трудолюбие.
Водолей
Лучший выбор — пуансеттия (рождественский молочай). Она добавляет радости и помогает найти себя.
Рыбы
Рыбам подойдет орхидея. Она символизирует вдохновение и восстанавливает силы.
Комнатные цветы могут подчеркнуть индивидуальность каждого знака Зодиака и стать дополнительным источником гармонии в повседневной жизни. Выбирайте растение, которое резонирует именно с вами, и пусть оно приносит спокойствие, уют и вдохновение в ваш дом.
Напомним, мы писали о том, почему герань не цветет.
Ранее мы рассказывали о том, как сажать гиацинты осенью.
Также мы объясняли то, чем подкормить орхидею.
В предыдущих материалах мы рассказывали о том, когда лучше сажать тюльпаны осенью.
Стоит также упомянуть, что мы писали о том, когда лучше всего сажать нарциссы.
Читайте Новини.LIVE!