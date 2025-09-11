Видео
Знаки Зодиака, у которых всегда умирают растения — астропрогноз

Знаки Зодиака, у которых всегда умирают растения — астропрогноз

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 07:45
У каких знаков Зодиака никогда не растут растения - гороскоп астрологов
Девушка ухаживает за комнатными цветами. Фото: Freepik

Некоторым знакам Зодиака сложно подружиться с растениями. Овны, Львы и Стрельцы чаще всего губят даже самые выносливые цветы, независимо от усилий и ухода.

Новини.LIVE объясняет, почему именно эти знаки редко становятся успешными садоводами и какая альтернатива им больше подходит.

Почему не все могут стать садоводами

Одни люди выращивают дома целые джунгли, другие — не способны удержать при жизни даже кактус. Звезды подсказывают: причина может скрываться в темпераменте и чертах характера, присущих разным знакам Зодиака.

Овен

Овны действуют решительно, но в уходе за растениями это вредит. Они часто:

  • пересушивают цветы, которым нужна влага;
  • заливают те, что любят сухую почву.

В результате даже простые вазоны быстро погибают, и Овны признают: садоводство — не их сильная сторона. Лучше выбирать растения с четким графиком полива — например, суккуленты или кактусы.

Красивий кактус на підвіконні.
Красивый кактус на подоконнике. Фото: Pinterest

Лев

Львы энергичны и харизматичны, однако для цветов эта энергия становится разрушительной. Говорят, что они могут засушить даже перекати-поле. Особенно опасный момент — полив: вместо живительной влаги вода становится для растений настоящим ядом. Оптимальный вариант для Львов — декоративные сухоцветы или стильные искусственные композиции, которые не требуют ухода.

Дівчина складає букет із сухоцвітів.
Девушка составляет букет из сухоцветов. Фото: Freepik

Стрелец

Стрельцы обожают покупать новые растения, но те упорно не растут. Поэтому хозяева быстро теряют интерес: засохшие цветы выбрасывают, другие — отдают друзьям. В итоге их дома украшают только букеты, подаренные близкими. Чтобы избежать разочарований, Стрельцам лучше выбирать уже укоренившиеся цветы в горшках или остановиться на срезанных букетах.

Квіти на підвіконні.
Цветы на подоконнике. Фото: Pinterest

Овнам, Львам и Стрельцам сложно вырастить зеленый уголок дома. Им больше подойдут сухоцветы, декоративные композиции или срезанные букеты, которые не требуют ежедневного ухода. А вот другие знаки могут смело обустраивать настоящие зеленые оазисы в своих домах.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
