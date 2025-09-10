Пятна от горшков на подоконнике - как избавиться за 10 минут

Процесс полива цветка на подоконнике. Фото: Epic Gardening

Белые подоконники быстро теряют привлекательность из-за темных кругов от цветочных горшков. Обычная вода не поможет, но есть простой домашний метод, который вернет поверхности изначальную белизну.

Новини.LIVE делится советами, как легко удалить пятна без дорогих средств и сохранить подоконник чистым.

Почему появляются пятна от горшков

Цветочные горшки часто оставляют темные круги из-за влаги, скапливающейся под ними. Со временем вода смешивается с пылью и удобрениями, образуя стойкие пятна. Отмыть их простой водой практически невозможно.

Мытье подоконника. Фото: Freepik

Эффективный домашний способ

Чтобы вернуть белоснежность подоконнику, достаточно двух доступных средств — хозяйственного мыла и зубной пасты.

Пошаговая инструкция:

Нанесите на загрязненный участок немного жидкого хозяйственного мыла. Добавьте сверху небольшое количество зубной пасты (марка значения не имеет). Губкой смешайте компоненты и равномерно разотрите по поверхности. Оставьте подоконник в таком виде на 10 минут. После этого потрите пятна жесткой стороной губки. Смойте остатки смеси чистой водой.

Если пятна очень старые, оставьте смесь на 15-20 минут или повторите процедуру еще раз.

Уборка подоконника от следов цветочных горшков. Фото: Pinterest

Дополнительные советы

Метод подходит для пластиковых и крашеных подоконников. На деревянных или каменных поверхностях лучше применять более деликатные средства.

Если под рукой нет хозяйственного мыла, можно смешать пищевую соду с небольшим количеством воды или добавить немного лимонного сока - эффект будет подобным.

Для профилактики достаточно раз в несколько недель протирать подоконник влажной тряпкой с каплей моющего средства.

Пятна исчезают без следа, а поверхность становится еще белее и ухоженнее. Метод не требует дорогих моющих средств и не вредит пластику.

