Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Подоконник снова белый — как убрать следы от горшков

Подоконник снова белый — как убрать следы от горшков

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 14:36
Пятна от горшков на подоконнике - как избавиться за 10 минут
Процесс полива цветка на подоконнике. Фото: Epic Gardening

Белые подоконники быстро теряют привлекательность из-за темных кругов от цветочных горшков. Обычная вода не поможет, но есть простой домашний метод, который вернет поверхности изначальную белизну.

Новини.LIVE делится советами, как легко удалить пятна без дорогих средств и сохранить подоконник чистым.

Реклама
Читайте также:

Почему появляются пятна от горшков

Цветочные горшки часто оставляют темные круги из-за влаги, скапливающейся под ними. Со временем вода смешивается с пылью и удобрениями, образуя стойкие пятна. Отмыть их простой водой практически невозможно.

Миття підвіконня.
Мытье подоконника. Фото: Freepik

Эффективный домашний способ

Чтобы вернуть белоснежность подоконнику, достаточно двух доступных средств — хозяйственного мыла и зубной пасты.

Пошаговая инструкция:

  1. Нанесите на загрязненный участок немного жидкого хозяйственного мыла.
  2. Добавьте сверху небольшое количество зубной пасты (марка значения не имеет).
  3. Губкой смешайте компоненты и равномерно разотрите по поверхности.
  4. Оставьте подоконник в таком виде на 10 минут.
  5. После этого потрите пятна жесткой стороной губки.
  6. Смойте остатки смеси чистой водой.

Если пятна очень старые, оставьте смесь на 15-20 минут или повторите процедуру еще раз.

Прибирання підвіконня від слідів квіткових горщиків.
Уборка подоконника от следов цветочных горшков. Фото: Pinterest

Дополнительные советы

  • Метод подходит для пластиковых и крашеных подоконников. На деревянных или каменных поверхностях лучше применять более деликатные средства.
  • Если под рукой нет хозяйственного мыла, можно смешать пищевую соду с небольшим количеством воды или добавить немного лимонного сока - эффект будет подобным.
  • Для профилактики достаточно раз в несколько недель протирать подоконник влажной тряпкой с каплей моющего средства.

Пятна исчезают без следа, а поверхность становится еще белее и ухоженнее. Метод не требует дорогих моющих средств и не вредит пластику.

Мы уже рассказывали о том, как поливать капусту в сентябре, чтобы не испортить урожай.

Ранее объясняли то, как сажать малину осенью, чтобы она хорошо прижилась.

Интересно будет также узнать о том, какие кусты сделают сад ярким осенью.

Мы писали о том, почему нельзя сажать елку возле дома.

Подробнее мы рассказывали о том, как продлить цветение бархатцев.

цветы уборка советы дом эффективные способы
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации