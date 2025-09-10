Плями від горщиків на підвіконні - як позбутися за 10 хвилин

Процес поливу квітки на підвіконні. Фото: Epic Gardening

Білі підвіконня швидко втрачають привабливість через темні кола від квіткових горщиків. Звичайна вода не допоможе, але є простий домашній метод, який поверне поверхні початкову білизну.

Новини.LIVE ділиться порадами, як легко видалити плями без дорогих засобів і зберегти підвіконня чистим.

Чому з’являються плями від горщиків

Квіткові горщики часто залишають темні кола через вологу, що накопичується під ними. З часом вода змішується з пилом і добривами, утворюючи стійкі плями. Відмити їх простою водою практично неможливо.

Миття підвіконня. Фото: Freepik

Ефективний домашній спосіб

Щоб повернути білосніжність підвіконню, достатньо двох доступних засобів — господарського мила і зубної пасти.

Покрокова інструкція:

Нанесіть на забруднену ділянку трохи рідкого господарського мила. Додайте зверху невелику кількість зубної пасти (марка значення не має). Губкою змішайте компоненти й рівномірно розітріть по поверхні. Залиште підвіконня в такому вигляді на 10 хвилин. Після цього потріть плями жорсткою стороною губки. Змийте залишки суміші чистою водою.

Якщо плями дуже старі, залиште суміш на 15-20 хвилин або повторіть процедуру ще раз.

Прибирання підвіконня від слідів квіткових горщиків. Фото: Pinterest

Додаткові поради

Метод підходить для пластикових і фарбованих підвіконь. На дерев’яних або кам’яних поверхнях краще застосовувати більш делікатні засоби.

Якщо під рукою немає господарського мила, можна змішати харчову соду з невеликою кількістю води або додати трохи лимонного соку — ефект буде подібним.

Для профілактики достатньо раз на кілька тижнів протирати підвіконня вологою ганчіркою з краплею миючого засобу.

Плями зникають без сліду, а поверхня стає ще білішою та доглянутою. Метод не потребує дорогих миючих засобів і не шкодить пластику.

