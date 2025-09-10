Відео
Головна Дім та город Підвіконня знову біле — як прибрати сліди від горщиків

Підвіконня знову біле — як прибрати сліди від горщиків

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 14:36
Плями від горщиків на підвіконні - як позбутися за 10 хвилин
Процес поливу квітки на підвіконні. Фото: Epic Gardening

Білі підвіконня швидко втрачають привабливість через темні кола від квіткових горщиків. Звичайна вода не допоможе, але є простий домашній метод, який поверне поверхні початкову білизну.

Новини.LIVE ділиться порадами, як легко видалити плями без дорогих засобів і зберегти підвіконня чистим.

Читайте також:

Чому з’являються плями від горщиків

Квіткові горщики часто залишають темні кола через вологу, що накопичується під ними. З часом вода змішується з пилом і добривами, утворюючи стійкі плями. Відмити їх простою водою практично неможливо.

Миття підвіконня.
Миття підвіконня. Фото: Freepik

Ефективний домашній спосіб

Щоб повернути білосніжність підвіконню, достатньо двох доступних засобів — господарського мила і зубної пасти.

Покрокова інструкція:

  1. Нанесіть на забруднену ділянку трохи рідкого господарського мила.
  2. Додайте зверху невелику кількість зубної пасти (марка значення не має).
  3. Губкою змішайте компоненти й рівномірно розітріть по поверхні.
  4. Залиште підвіконня в такому вигляді на 10 хвилин.
  5. Після цього потріть плями жорсткою стороною губки.
  6. Змийте залишки суміші чистою водою.

Якщо плями дуже старі, залиште суміш на 15-20 хвилин або повторіть процедуру ще раз. 

Прибирання підвіконня від слідів квіткових горщиків.
Прибирання підвіконня від слідів квіткових горщиків. Фото: Pinterest

Додаткові поради

  • Метод підходить для пластикових і фарбованих підвіконь. На дерев’яних або кам’яних поверхнях краще застосовувати більш делікатні засоби.
  • Якщо під рукою немає господарського мила, можна змішати харчову соду з невеликою кількістю води або додати трохи лимонного соку — ефект буде подібним.
  • Для профілактики достатньо раз на кілька тижнів протирати підвіконня вологою ганчіркою з краплею миючого засобу.

Плями зникають без сліду, а поверхня стає ще білішою та доглянутою. Метод не потребує дорогих миючих засобів і не шкодить пластику.

Ми вже розповідали про те, як поливати капусту у вересні, щоб не зіпсувати врожай.

Раніше пояснювали те, як садити малину восени, щоб вона добре прижилася.

Цікаво буде також дізнатися про те, які кущі зроблять сад яскравим восени.

Ми писали про те, чому не можна садити ялинку біля будинку.

Детальніше ми розповідали про те, як продовжити цвітіння чорнобривців.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
