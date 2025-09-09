Як правильно садити малину восени - терміни, поради та догляд

Дозрілі плоди малини на кущі. Фото: Freepik

Осіння посадка малини допомагає швидше укорінитися та забезпечує рясний урожай уже наступного року. Важливо правильно підібрати час, місце та саджанці.

Новини.LIVE ділиться порадами, як висадити малину восени та створити всі умови для її гарного росту.

Коли садити малину восени

Найкращий період — із середини вересня до кінця жовтня. Роботи слід завершити за 3-4 тижні до стійких морозів, щоб саджанці встигли прижитися. Ідеальна температура для посадки — близько +10 °C у сухий день.

Посадка саджанця малини. Фото: Focus Garden

Як вибрати саджанці

Від якості саджанців залежить майбутній урожай. Звертайте увагу на:

добре розвинену кореневу систему без гнилі;

міцне стебло діаметром близько 1 см;

для ремонтантних сортів — саджанці віком не менше двох років.

Перед посадкою пагони обрізають майже під корінь, адже найкращі ягоди дають дворічні гілки.

Де садити малину

Для малини потрібне сонячне місце з освітленням не менше 6-8 годин на добу. Кущі добре почуваються на південно-східних або південно-західних ділянках, захищених від вітру. Ґрунт має бути родючим, дренованим, зі слабкою кислотністю.

Кущі малини біля огорожі. Фото: Pexels

Підготовка ділянки

Перед висадкою землю очищають від бур’янів і перекопують. Для підвищення родючості додають компост або перегній. Якщо планується кілька кущів, ділянку розмічають заздалегідь і встановлюють опори для пагонів.

Методи посадки

Існує два основні способи:

кущовий — саджанці розміщують у ямки на відстані метра один від одного;

стрічковий — висадка у траншеї з проміжком 40-50 см. При цьому між рядами залишають 1,5-2 метри для зручності догляду. Цей метод підходить для великих ділянок і створення живої огорожі.

Оптимальна глибина посадки — 30-40 см, щоб коріння добре розташувалося й швидко прижилося.

Збір врожаю малини у саду. Фото: Gardenista

Догляд після посадки

Після висадки саджанці потрібно добре полити, а далі підтримувати вологість ґрунту до морозів. Землю навколо кущів варто замульчувати соломою, тирсою чи сухим листям — це збереже вологу й допоможе рослинам укорінитися. У холодних регіонах малину на зиму вкривають агроволокном або соломою, щоб кущі без проблем перезимували й швидко рушили в ріст навесні.

