Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як захистити огірки від шкідників і покращити врожай

Як захистити огірки від шкідників і покращити врожай

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 16:54
Як захистити огірки восени для кращого врожаю - поради городникам
Людина, яка обприскує огірки на городі. Фото: House Digest

Щоб огірки радували щедрим урожаєм, їм потрібна додаткова підтримка. Існує простий засіб, який захистить рослини від шкідників і водночас посилить плодоношення.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Чому важливий осінній догляд

Наприкінці літа та восени огірки слабшають: знижується родючість ґрунту, збільшується ризик хвороб і шкідників. Без підживлення кущі швидко виснажуються, листя жовтіє, а врожайність різко падає.

Огіркові кущі, які потребують допомоги.
Огіркові кущі, які потребують допомоги. Фото: Pinterest

Ефективний засіб для огірків

Фахівці радять використовувати комбінацію нашатирного спирту (10%) та спиртового розчину саліцилової кислоти (2%). Обидва препарати легко знайти в аптеці.

Важливо:

  • нашатирний спирт — це водний розчин аміаку, багатий на азот;
  • "нашатир" (хлорид амонію) для підживлення не використовують.

Азот відновлює ріст зеленої маси, а саліцилова кислота пригнічує збудників хвороб і допомагає боротися зі шкідниками.

Чоловік тримає огірки в кошику.
Чоловік тримає огірки в кошику. Фото: Freepik

Як приготувати розчин

  • 10 л води;
  • 40 мл спиртового розчину саліцилової кислоти;
  • 15 мл нашатирного спирту.

Суміш ретельно перемішати та обприскати нею рослини по листу. Обробку краще проводити у вечірній час або в похмуру погоду.

Осінній догляд за огірками — ключ до продовження сезону врожаю. Просте підживлення аптечними засобами допоможе зберегти здоров’я рослин і отримати додатковий врожай навіть у вересні.

Нагадаємо, ми писали про те, як сіяти петрушку у вересні, щоб вона добре зійшла навесні.

Раніше ми розповідали про те, чим підживити томати після поганої погоди.

Також ми пояснювали, що робити, аби цибуля й часник не дрібнішали.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, як обрізати яблуню восени, щоб плоди радували щороку.

Варто також згадати, що ми писали про те, як садити полуницю у відкритий ґрунт восени.

врожай поради город огірки захист
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації