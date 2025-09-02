Як захистити огірки восени для кращого врожаю - поради городникам

Людина, яка обприскує огірки на городі. Фото: House Digest

Щоб огірки радували щедрим урожаєм, їм потрібна додаткова підтримка. Існує простий засіб, який захистить рослини від шкідників і водночас посилить плодоношення.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Чому важливий осінній догляд

Наприкінці літа та восени огірки слабшають: знижується родючість ґрунту, збільшується ризик хвороб і шкідників. Без підживлення кущі швидко виснажуються, листя жовтіє, а врожайність різко падає.

Огіркові кущі, які потребують допомоги. Фото: Pinterest

Ефективний засіб для огірків

Фахівці радять використовувати комбінацію нашатирного спирту (10%) та спиртового розчину саліцилової кислоти (2%). Обидва препарати легко знайти в аптеці.

Важливо:

нашатирний спирт — це водний розчин аміаку, багатий на азот;

"нашатир" (хлорид амонію) для підживлення не використовують.

Азот відновлює ріст зеленої маси, а саліцилова кислота пригнічує збудників хвороб і допомагає боротися зі шкідниками.

Чоловік тримає огірки в кошику. Фото: Freepik

Як приготувати розчин

10 л води;

40 мл спиртового розчину саліцилової кислоти;

15 мл нашатирного спирту.

Суміш ретельно перемішати та обприскати нею рослини по листу. Обробку краще проводити у вечірній час або в похмуру погоду.

Осінній догляд за огірками — ключ до продовження сезону врожаю. Просте підживлення аптечними засобами допоможе зберегти здоров’я рослин і отримати додатковий врожай навіть у вересні.

Нагадаємо, ми писали про те, як сіяти петрушку у вересні, щоб вона добре зійшла навесні.

Раніше ми розповідали про те, чим підживити томати після поганої погоди.

Також ми пояснювали, що робити, аби цибуля й часник не дрібнішали.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, як обрізати яблуню восени, щоб плоди радували щороку.

Варто також згадати, що ми писали про те, як садити полуницю у відкритий ґрунт восени.