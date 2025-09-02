Як захистити огірки восени для кращого врожаю - поради городникам

Як захистити огірки від шкідників і покращити врожай
Щоб огірки радували щедрим урожаєм, їм потрібна додаткова підтримка. Існує простий засіб, який захистить рослини від шкідників і водночас посилить плодоношення.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Чому важливий осінній догляд
Наприкінці літа та восени огірки слабшають: знижується родючість ґрунту, збільшується ризик хвороб і шкідників. Без підживлення кущі швидко виснажуються, листя жовтіє, а врожайність різко падає.
Ефективний засіб для огірків
Фахівці радять використовувати комбінацію нашатирного спирту (10%) та спиртового розчину саліцилової кислоти (2%). Обидва препарати легко знайти в аптеці.
Важливо:
- нашатирний спирт — це водний розчин аміаку, багатий на азот;
- "нашатир" (хлорид амонію) для підживлення не використовують.
Азот відновлює ріст зеленої маси, а саліцилова кислота пригнічує збудників хвороб і допомагає боротися зі шкідниками.
Як приготувати розчин
- 10 л води;
- 40 мл спиртового розчину саліцилової кислоти;
- 15 мл нашатирного спирту.
Суміш ретельно перемішати та обприскати нею рослини по листу. Обробку краще проводити у вечірній час або в похмуру погоду.
Осінній догляд за огірками — ключ до продовження сезону врожаю. Просте підживлення аптечними засобами допоможе зберегти здоров’я рослин і отримати додатковий врожай навіть у вересні.
Нагадаємо, ми писали про те, як сіяти петрушку у вересні, щоб вона добре зійшла навесні.
Раніше ми розповідали про те, чим підживити томати після поганої погоди.
Також ми пояснювали, що робити, аби цибуля й часник не дрібнішали.
У попередніх матеріалах ми розповідали про те, як обрізати яблуню восени, щоб плоди радували щороку.
Варто також згадати, що ми писали про те, як садити полуницю у відкритий ґрунт восени.
Читайте Новини.LIVE!