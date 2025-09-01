Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Що робити, аби цибуля й часник не дрібнішали — перевірені поради

Що робити, аби цибуля й часник не дрібнішали — перевірені поради

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 10:35
Цибуля та часник дрібні - що робити, поради дачникам
Врожай часнику та цибулі. Фото: Freepik

Багато городників стикаються з проблемою дрібної цибулі та часнику. Причини можуть бути різні — від виснаженого ґрунту до неправильного посадкового матеріалу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Реклама
Читайте також:

Виродження посадкового матеріалу

Часник і цибуля з роками накопичують хвороби, якщо садити лише власну сіянку чи зубки. У результаті головки дрібніють, а рослини слабшають.

Часник на грядці.
Часник на грядці. Фото: Pinterest

Що робити:

  • оновлювати посадковий матеріал кожні 3-5 років;
  • купувати сіянку та зубки у спеціалізованих розплідниках;
  • для часнику — вирощувати частину з бульбочок, щоб отримати здоровий матеріал.

Виснажений ґрунт

Без сівозміни навіть найкраща грядка швидко втрачає поживність і накопичує шкідників.

Правила:

  • не садити цибулю та часник на тому самому місці раніше, ніж через 3-4 роки;
  • добрими попередниками є бобові, капуста, огірки, кабачки;
  • корисно висівати сидерати — фацелію, гірчицю чи вику.
Врожай цибулі.
Врожай цибулі. Фото: Pexels

Брак підживлення

Цибуля та часник вибагливі до поживних речовин. Їм потрібні:

  • азот — для зеленої маси на початку росту;
  • фосфор — для розвитку коренів і формування цибулини;
  • калій — для великих і щільних головок.

Схема підживлення:

  • перше — після появи 2-3 листків (азотні добрива, настій кропиви чи коров’яку);
  • друге — через 2-3 тижні (комплекс із фосфором і калієм, деревна зола, суперфосфат).
Підживлення часнику.
Підживлення часнику. Фото: Pinterest

Народні засоби, що працюють

  • Зола — джерело калію та фосфору (сухе внесення або настій).
  • Настій кропиви — природний стимулятор росту.
  • Компостний чай — забезпечує мікроелементи та мікрофлору.

Щоб часник і цибуля не дрібнішали, важливо поєднувати кілька підходів: оновлювати посадковий матеріал, дотримуватися сівозміни, регулярно підживлювати й підтримувати ґрунт у хорошому стані. Тоді врожай справді порадує розміром і якістю.

Нагадаємо, ми писали про те, як знизити кислотність ґрунту.

Раніше ми розповідали про те, які сорти моркви краще не садити

Також ми пояснювали, як збирати та зберігати волоські горіхи.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, як не зіпсувати гриби під час сушіння.

Варто також згадати, що ми писали про те, що і коли садити на городі в вересні 2025.

врожай поради город цибуля часник
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації