Цибуля та часник дрібні - що робити, поради дачникам

Врожай часнику та цибулі. Фото: Freepik

Багато городників стикаються з проблемою дрібної цибулі та часнику. Причини можуть бути різні — від виснаженого ґрунту до неправильного посадкового матеріалу.

Виродження посадкового матеріалу

Часник і цибуля з роками накопичують хвороби, якщо садити лише власну сіянку чи зубки. У результаті головки дрібніють, а рослини слабшають.

Часник на грядці. Фото: Pinterest

Що робити:

оновлювати посадковий матеріал кожні 3-5 років;

купувати сіянку та зубки у спеціалізованих розплідниках;

для часнику — вирощувати частину з бульбочок, щоб отримати здоровий матеріал.

Виснажений ґрунт

Без сівозміни навіть найкраща грядка швидко втрачає поживність і накопичує шкідників.

Правила:

не садити цибулю та часник на тому самому місці раніше, ніж через 3-4 роки;

добрими попередниками є бобові, капуста, огірки, кабачки;

корисно висівати сидерати — фацелію, гірчицю чи вику.

Врожай цибулі. Фото: Pexels

Брак підживлення

Цибуля та часник вибагливі до поживних речовин. Їм потрібні:

азот — для зеленої маси на початку росту;

фосфор — для розвитку коренів і формування цибулини;

калій — для великих і щільних головок.

Схема підживлення:

перше — після появи 2-3 листків (азотні добрива, настій кропиви чи коров’яку);

друге — через 2-3 тижні (комплекс із фосфором і калієм, деревна зола, суперфосфат).

Підживлення часнику. Фото: Pinterest

Народні засоби, що працюють

Зола — джерело калію та фосфору (сухе внесення або настій).

Настій кропиви — природний стимулятор росту.

Компостний чай — забезпечує мікроелементи та мікрофлору.

Щоб часник і цибуля не дрібнішали, важливо поєднувати кілька підходів: оновлювати посадковий матеріал, дотримуватися сівозміни, регулярно підживлювати й підтримувати ґрунт у хорошому стані. Тоді врожай справді порадує розміром і якістю.

