Цибуля та часник дрібні - що робити, поради дачникам

Що робити, аби цибуля й часник не дрібнішали — перевірені поради
Багато городників стикаються з проблемою дрібної цибулі та часнику. Причини можуть бути різні — від виснаженого ґрунту до неправильного посадкового матеріалу.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Виродження посадкового матеріалу
Часник і цибуля з роками накопичують хвороби, якщо садити лише власну сіянку чи зубки. У результаті головки дрібніють, а рослини слабшають.
Що робити:
- оновлювати посадковий матеріал кожні 3-5 років;
- купувати сіянку та зубки у спеціалізованих розплідниках;
- для часнику — вирощувати частину з бульбочок, щоб отримати здоровий матеріал.
Виснажений ґрунт
Без сівозміни навіть найкраща грядка швидко втрачає поживність і накопичує шкідників.
Правила:
- не садити цибулю та часник на тому самому місці раніше, ніж через 3-4 роки;
- добрими попередниками є бобові, капуста, огірки, кабачки;
- корисно висівати сидерати — фацелію, гірчицю чи вику.
Брак підживлення
Цибуля та часник вибагливі до поживних речовин. Їм потрібні:
- азот — для зеленої маси на початку росту;
- фосфор — для розвитку коренів і формування цибулини;
- калій — для великих і щільних головок.
Схема підживлення:
- перше — після появи 2-3 листків (азотні добрива, настій кропиви чи коров’яку);
- друге — через 2-3 тижні (комплекс із фосфором і калієм, деревна зола, суперфосфат).
Народні засоби, що працюють
- Зола — джерело калію та фосфору (сухе внесення або настій).
- Настій кропиви — природний стимулятор росту.
- Компостний чай — забезпечує мікроелементи та мікрофлору.
Щоб часник і цибуля не дрібнішали, важливо поєднувати кілька підходів: оновлювати посадковий матеріал, дотримуватися сівозміни, регулярно підживлювати й підтримувати ґрунт у хорошому стані. Тоді врожай справді порадує розміром і якістю.
Нагадаємо, ми писали про те, як знизити кислотність ґрунту.
Раніше ми розповідали про те, які сорти моркви краще не садити.
Також ми пояснювали, як збирати та зберігати волоські горіхи.
У попередніх матеріалах ми розповідали про те, як не зіпсувати гриби під час сушіння.
Варто також згадати, що ми писали про те, що і коли садити на городі в вересні 2025.
Читайте Новини.LIVE!