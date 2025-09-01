Видео
Что делать, чтобы лук и чеснок не мельчали ​​— проверенные советы

Что делать, чтобы лук и чеснок не мельчали ​​— проверенные советы

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 10:35
Лук и чеснок мелкие - что делать, советы дачникам
Урожай чеснока и лука. Фото: Freepik

Многие огородники сталкиваются с проблемой мелкого лука и чеснока. Причины могут быть разные — от истощенного грунта до неправильного посадочного материала.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Вырождение посадочного материала

Чеснок и лук с годами накапливают болезни, если сажать только собственный севок или зубки. В результате головки мельчают, а растения ослабевают.

Часник на грядці.
Чеснок на грядке. Фото: Pinterest

Что делать:

  • обновлять посадочный материал каждые 3-5 лет;
  • покупать севок и зубки в специализированных питомниках;
  • для чеснока — выращивать часть из бульбочек, чтобы получить здоровый материал.

Истощенная почва

Без севооборота даже самая лучшая грядка быстро теряет питательность и накапливает вредителей.

Правила:

  • не сажать лук и чеснок на том же месте раньше, чем через 3-4 года;
  • хорошими предшественниками являются бобовые, капуста, огурцы, кабачки;
  • полезно высевать сидераты — фацелию, горчицу или вику.
Врожай цибулі.
Урожай лука. Фото: Pexels

Нехватка подкормки

Лук и чеснок требовательны к питательным веществам. Им нужны:

  • азот — для зеленой массы в начале роста;
  • фосфор — для развития корней и формирования луковицы;
  • калий — для крупных и плотных головок.

Схема подкормки:

  • первая — после появления 2-3 листьев (азотные удобрения, настой крапивы или коровяка);
  • вторая — через 2-3 недели (комплекс с фосфором и калием, древесная зола, суперфосфат).
Підживлення часнику.
Подкормка чеснока. Фото: Pinterest

Народные средства, которые работают

  • Зола — источник калия и фосфора (сухое внесение или настой).
  • Настой крапивы — природный стимулятор роста.
  • Компостный чай — обеспечивает микроэлементы и микрофлору.

Чтобы чеснок и лук не мельчали, важно сочетать несколько подходов: обновлять посадочный материал, соблюдать севооборот, регулярно подкармливать и поддерживать почву в хорошем состоянии. Тогда урожай действительно порадует размером и качеством.

Напомним, мы писали о том, как снизить кислотность почвы.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта моркови лучше не сажать.

Также мы объясняли, как собирать и хранить грецкие орехи.

В предыдущих материалах мы рассказывали о том, как не испортить грибы во время сушки.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, что и когда сажать на огороде в сентябре 2025.

Елена Дуброва
