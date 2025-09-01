Лук и чеснок мелкие - что делать, советы дачникам

Урожай чеснока и лука. Фото: Freepik

Многие огородники сталкиваются с проблемой мелкого лука и чеснока. Причины могут быть разные — от истощенного грунта до неправильного посадочного материала.

Вырождение посадочного материала

Чеснок и лук с годами накапливают болезни, если сажать только собственный севок или зубки. В результате головки мельчают, а растения ослабевают.

Чеснок на грядке. Фото: Pinterest

Что делать:

обновлять посадочный материал каждые 3-5 лет;

покупать севок и зубки в специализированных питомниках;

для чеснока — выращивать часть из бульбочек, чтобы получить здоровый материал.

Истощенная почва

Без севооборота даже самая лучшая грядка быстро теряет питательность и накапливает вредителей.

Правила:

не сажать лук и чеснок на том же месте раньше, чем через 3-4 года;

хорошими предшественниками являются бобовые, капуста, огурцы, кабачки;

полезно высевать сидераты — фацелию, горчицу или вику.

Урожай лука. Фото: Pexels

Нехватка подкормки

Лук и чеснок требовательны к питательным веществам. Им нужны:

азот — для зеленой массы в начале роста;

фосфор — для развития корней и формирования луковицы;

калий — для крупных и плотных головок.

Схема подкормки:

первая — после появления 2-3 листьев (азотные удобрения, настой крапивы или коровяка);

вторая — через 2-3 недели (комплекс с фосфором и калием, древесная зола, суперфосфат).

Подкормка чеснока. Фото: Pinterest

Народные средства, которые работают

Зола — источник калия и фосфора (сухое внесение или настой).

Настой крапивы — природный стимулятор роста.

Компостный чай — обеспечивает микроэлементы и микрофлору.

Чтобы чеснок и лук не мельчали, важно сочетать несколько подходов: обновлять посадочный материал, соблюдать севооборот, регулярно подкармливать и поддерживать почву в хорошем состоянии. Тогда урожай действительно порадует размером и качеством.

