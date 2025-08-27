Видео
Україна
Видео

Как не испортить грибы во время сушки — главные ошибки и советы

Как не испортить грибы во время сушки — главные ошибки и советы

ru
Дата публикации 27 августа 2025 08:43
Как правильно сушить грибы — самые распространенные ошибки и как их избежать
Высушенные грибы в тарелке. Фото: Pixabay

Сушеные грибы — это удобный и вкусный способ сохранить урожай на зиму, но процесс требует внимательности. Высокая температура, чрезмерная влага или неправильное хранение могут испортить продукт.

Новини.LIVE рассказывают как избежать самых распространенных ошибок и сохранить аромат, вкус и пользу грибов.

Чоловік з кошиком грибів у лісі.
Мужчина с корзиной грибов в лесу. Фото: Freepik

Как правильно сушить грибы дома

Чтобы грибы хорошо сохранились на зиму, нужно выбирать только свежие и здоровые плоды без повреждений и червей. Мыть их под струей воды не рекомендуется, лучше осторожно протереть влажной салфеткой или щеткой.

Читайте также:

Правильная температура сушки грибов

Сушка при температуре свыше 50 °C разрушает аромат и делает шляпки темными. Грибы следует высушивать постепенно, при 40-50 °C, чтобы они сохранили вкус и оставались упругими.

Білі гриби у лісі.
Белые грибы в лесу. Фото: Pinterest

Важность вентиляции

Сушка в закрытом или влажном помещении может привести к порче грибов. Обеспечьте движение воздуха: духовка с приоткрытой дверцей или дегидратор в проветриваемом месте поможет избежать лишней влаги.

Как нарезать грибы для сушки

Крупные куски высыхают медленнее и неравномерно. Чтобы избежать остатков влаги внутри, нарезайте грибы тонко и одинаково.

Нарізані гриби в тарілці.
Нарезанные грибы в тарелке. Фото: Pixabay

Как хранить высушенные грибы

Пластиковые контейнеры для сушеных грибов не подходят — они накапливают влагу и способствуют плесени. Лучше использовать бумажные пакеты или стеклянные банки с крышкой.

Напомним, мы писали о том, как можно отличить съедобные грибы от ядовитых.

Ранее мы рассказывали о том, какие грибы в Украине категорически запрещается употреблять.

Также мы объясняли, как правильно хранить грибы в холодильнике, чтобы они не испортились.

лес советы эффективные способы грибы сбор грибов съедобные грибы
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
