Как правильно сушить грибы — самые распространенные ошибки и как их избежать

Сушеные грибы — это удобный и вкусный способ сохранить урожай на зиму, но процесс требует внимательности. Высокая температура, чрезмерная влага или неправильное хранение могут испортить продукт.



Новини.LIVE рассказывают как избежать самых распространенных ошибок и сохранить аромат, вкус и пользу грибов.

Как правильно сушить грибы дома

Чтобы грибы хорошо сохранились на зиму, нужно выбирать только свежие и здоровые плоды без повреждений и червей. Мыть их под струей воды не рекомендуется, лучше осторожно протереть влажной салфеткой или щеткой.

Правильная температура сушки грибов

Сушка при температуре свыше 50 °C разрушает аромат и делает шляпки темными. Грибы следует высушивать постепенно, при 40-50 °C, чтобы они сохранили вкус и оставались упругими.

Важность вентиляции

Сушка в закрытом или влажном помещении может привести к порче грибов. Обеспечьте движение воздуха: духовка с приоткрытой дверцей или дегидратор в проветриваемом месте поможет избежать лишней влаги.

Как нарезать грибы для сушки

Крупные куски высыхают медленнее и неравномерно. Чтобы избежать остатков влаги внутри, нарезайте грибы тонко и одинаково.

Как хранить высушенные грибы

Пластиковые контейнеры для сушеных грибов не подходят — они накапливают влагу и способствуют плесени. Лучше использовать бумажные пакеты или стеклянные банки с крышкой.

