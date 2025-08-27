Як правильно сушити гриби — найпоширеніші помилки та як їх уникнути

Як не зіпсувати гриби під час сушіння — головні помилки та поради
Сушені гриби — це зручний і смачний спосіб зберегти врожай на зиму, але процес вимагає уважності. Висока температура, надмірна волога або неправильне зберігання можуть зіпсувати продукт.
Новини.LIVE розповідають як уникнути найпоширеніших помилок і зберегти аромат, смак та користь грибів.
Як правильно сушити гриби вдома
Щоб гриби добре збереглися на зиму, потрібно обирати тільки свіжі та здорові плоди без пошкоджень і черв’яків. Мити їх під струменем води не рекомендується, краще обережно протерти вологою серветкою або щіткою.
Правильна температура сушіння грибів
Сушіння при температурі понад 50 °C руйнує аромат і робить капелюшки темними. Гриби слід висушувати поступово, при 40-50 °C, щоб вони зберегли смак і залишалися пружними.
Важливість вентиляції
Сушіння в закритому або вологому приміщенні може призвести до псування грибів. Забезпечте рух повітря: духовка з трохи відкритими дверцятами або дегідратор у провітрюваному місці допоможе уникнути зайвої вологи.
Як нарізати гриби для сушіння
Великі шматки висихають повільніше і нерівномірно. Щоб уникнути залишків вологи всередині, нарізайте гриби тонко й однаково.
Як зберігати висушені гриби
Пластикові контейнери для сушених грибів не підходять — вони накопичують вологу і сприяють цвілі. Краще використовувати паперові пакети або скляні банки з кришкою.
