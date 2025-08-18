Які гриби можна збирати в серпні 2025 — корисні поради

Людина, яка збирає гриби в лісі. Фото: Zielony Ogrodek

Кожен справжній грибник знає, що у серпні можна відшукати велику кількість смачних лісових дарів. Дізнайтеся, на які гриби можна сміливо "полювати" наприкінці літа, щоб потім з них готувати смачні страви до столу для всієї сім’ї.

Гриби, які можна збирати в лісі в серпні

Підберезовик

Ці гриби ростуть впродовж всього серпня у доволі великій кількості, а зовнішній вигляд їхній схожий на білі гриби. Якщо ви побачили бурий капелюшок і білу ніжку з чорними цятками, тоді будьте впевнені, що ви знайшли підберезовик.

Два підберезовики в лісі. Фото: Tomathouse

Підосиковик

Такі гриби можна збирати навіть тим, хто немає жодного досвіду в цій справі. Підосичники ростуть, починаючи із середини літа, закінчуючи в жовтні, а знайти їх можна в листяних і змішаних лісах. Ці гриби мають яскравий капелюшок червоно-коричневого кольору і товсту ніжку з коричневими вкрапленнями.

Підосиковик у листях в лісі. Фото: Pinterest

Білі гриби

Це, мабуть, найпопулярніші гриби, адже їх можна знайти майже в будь-якому лісі, але саме в хвойному у вас більше шансів. Білі гриби мають щільну ніжку і капелюшок коричневого кольору, а м’якоть на зрізі біла. Його відмінною рисою є приємний грибний аромат.

Три білі гриби в лісі. Фото: Pinterest

Маслюки

Цей вид грибів збирають у хвойних лісах, а найбільшу кількість можна знайти в середині серпня. Маслюки мають тонку ніжку світло-жовтого кольору, а також липкий капелюшок. Якщо ви відламали м’якоть цього гриба, а вона залишилася того ж кольору, це означає, що це справжній маслюк.

Три маслюки в траві. Фото: Pinterest

Сироїжка

Цей гриб можна знайти в будь-якому лісі та на узліссях, але найбільше шансів відшукати його біля лісових стежок і під молодими березами. Щоб розпізнати сироїжку, подивіться на ніжку, яка має бути довгою і блідою, і капелюшок, який повинен бути тонким і мати всередині поглиблення.

Дві сироїжки в лісі. Фото: Pinterest

Лисичка

Лисички також користуються великою популярністю серед любителів грибів, адже вони дуже смачні, особливо якщо їх замаринувати. Їстівна лисичка повністю жовта, а її ніжка щільна. Тому її з легкістю можна знайти в лісі.

Купа лисичок звичайних у лісі. Фото: Pinterest

