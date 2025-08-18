Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Беріть кошик і до лісу — які гриби можна збирати в серпні

Беріть кошик і до лісу — які гриби можна збирати в серпні

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 16:54
Які гриби можна збирати в серпні 2025 — корисні поради
Людина, яка збирає гриби в лісі. Фото: Zielony Ogrodek

Кожен справжній грибник знає, що у серпні можна відшукати велику кількість смачних лісових дарів. Дізнайтеся, на які гриби можна сміливо "полювати" наприкінці літа, щоб потім з них готувати смачні страви до столу для всієї сім’ї.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Реклама
Читайте також:

Гриби, які можна збирати в лісі в серпні

Підберезовик

Ці гриби ростуть впродовж всього серпня у доволі великій кількості, а зовнішній вигляд їхній схожий на білі гриби. Якщо ви побачили бурий капелюшок і білу ніжку з чорними цятками, тоді будьте впевнені, що ви знайшли підберезовик.

Подберезовик
Два підберезовики в лісі. Фото: Tomathouse

Підосиковик

Такі гриби можна збирати навіть тим, хто немає жодного досвіду в цій справі. Підосичники ростуть, починаючи із середини літа, закінчуючи в жовтні, а знайти їх можна в листяних і змішаних лісах. Ці гриби мають яскравий капелюшок червоно-коричневого кольору і товсту ніжку з коричневими вкрапленнями.

Подосиновик
Підосиковик у листях в лісі. Фото: Pinterest

Білі гриби

Це, мабуть, найпопулярніші гриби, адже їх можна знайти майже в будь-якому лісі, але саме в хвойному у вас більше шансів. Білі гриби мають щільну ніжку і капелюшок коричневого кольору, а м’якоть на зрізі біла. Його відмінною рисою є приємний грибний аромат.

Белые грибы
Три білі гриби в лісі. Фото: Pinterest

Маслюки

Цей вид грибів збирають у хвойних лісах, а найбільшу кількість можна знайти в середині серпня. Маслюки мають тонку ніжку світло-жовтого кольору, а також липкий капелюшок. Якщо ви відламали м’якоть цього гриба, а вона залишилася того ж кольору, це означає, що це справжній маслюк.

Масленок
Три маслюки в траві. Фото: Pinterest

Сироїжка

Цей гриб можна знайти в будь-якому лісі та на узліссях, але найбільше шансів відшукати його біля лісових стежок і під молодими березами. Щоб розпізнати сироїжку, подивіться на ніжку, яка має бути довгою і блідою, і капелюшок, який повинен бути тонким і мати всередині поглиблення. 

Сыроежки
Дві сироїжки в лісі. Фото: Pinterest

Лисичка

Лисички також користуються великою популярністю серед любителів грибів, адже вони дуже смачні, особливо якщо їх замаринувати. Їстівна лисичка повністю жовта, а її ніжка щільна. Тому її з легкістю можна знайти в лісі.

Лисички
Купа лисичок звичайних у лісі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які гриби в Україні категорично забороняється вживати. 

Раніше ми розповідали про те, в яких регіонах Україні можна знайти білі гриби. 

Також ми повідомляли про те, як можна відрізнити їстівні гриби від отруйних.

ліс поради гриби білі гриби лисички збір грибів
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації