Які гриби можна збирати в серпні 2025 — корисні поради

Беріть кошик і до лісу — які гриби можна збирати в серпні
Кожен справжній грибник знає, що у серпні можна відшукати велику кількість смачних лісових дарів. Дізнайтеся, на які гриби можна сміливо "полювати" наприкінці літа, щоб потім з них готувати смачні страви до столу для всієї сім’ї.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Гриби, які можна збирати в лісі в серпні
Підберезовик
Ці гриби ростуть впродовж всього серпня у доволі великій кількості, а зовнішній вигляд їхній схожий на білі гриби. Якщо ви побачили бурий капелюшок і білу ніжку з чорними цятками, тоді будьте впевнені, що ви знайшли підберезовик.
Підосиковик
Такі гриби можна збирати навіть тим, хто немає жодного досвіду в цій справі. Підосичники ростуть, починаючи із середини літа, закінчуючи в жовтні, а знайти їх можна в листяних і змішаних лісах. Ці гриби мають яскравий капелюшок червоно-коричневого кольору і товсту ніжку з коричневими вкрапленнями.
Білі гриби
Це, мабуть, найпопулярніші гриби, адже їх можна знайти майже в будь-якому лісі, але саме в хвойному у вас більше шансів. Білі гриби мають щільну ніжку і капелюшок коричневого кольору, а м’якоть на зрізі біла. Його відмінною рисою є приємний грибний аромат.
Маслюки
Цей вид грибів збирають у хвойних лісах, а найбільшу кількість можна знайти в середині серпня. Маслюки мають тонку ніжку світло-жовтого кольору, а також липкий капелюшок. Якщо ви відламали м’якоть цього гриба, а вона залишилася того ж кольору, це означає, що це справжній маслюк.
Сироїжка
Цей гриб можна знайти в будь-якому лісі та на узліссях, але найбільше шансів відшукати його біля лісових стежок і під молодими березами. Щоб розпізнати сироїжку, подивіться на ніжку, яка має бути довгою і блідою, і капелюшок, який повинен бути тонким і мати всередині поглиблення.
Лисичка
Лисички також користуються великою популярністю серед любителів грибів, адже вони дуже смачні, особливо якщо їх замаринувати. Їстівна лисичка повністю жовта, а її ніжка щільна. Тому її з легкістю можна знайти в лісі.
Нагадаємо, ми писали про те, які гриби в Україні категорично забороняється вживати.
Раніше ми розповідали про те, в яких регіонах Україні можна знайти білі гриби.
Також ми повідомляли про те, як можна відрізнити їстівні гриби від отруйних.
Читайте Новини.LIVE!