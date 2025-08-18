Видео
Берите корзину и в лес — какие грибы можно собирать в августе

Берите корзину и в лес — какие грибы можно собирать в августе

Ua ru
18 августа 2025
Какие грибы можно собирать в августе 2025 — полезные советы
Человек, который собирает грибы в лесу. Фото: Zielony Ogrodek

Каждый настоящий грибник знает, что в августе можно отыскать большое количество вкусных лесных даров. Узнайте, на какие грибы можно смело "охотиться" в конце лета, чтобы потом из них готовить вкусные блюда к столу для всей семьи.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Грибы, которые можно собирать в лесу в августе

Подберезовик

Эти грибы растут в течение всего августа в довольно большом количестве, а внешний вид их похож на белые грибы. Если вы увидели бурую шляпку и белую ножку с черными пятнышками, тогда будьте уверены, что вы нашли подберезовик.

Подберезовик
Два подберезовика в лесу. Фото: Tomathouse

Подосиновик

Такие грибы можно собирать даже тем, кто не имеет никакого опыта в этом деле. Подосиновики растут, начиная с середины лета, заканчивая в октябре, а найти их можно в лиственных и смешанных лесах. Эти грибы имеют яркую шляпку красно-коричневого цвета и толстую ножку с коричневыми вкраплениями.

Подосиновик
Подосиновик в листьях в лесу. Фото: Pinterest

Белые грибы

Это, пожалуй, самые популярные грибы, ведь их можно найти почти в любом лесу, но именно в хвойном у вас больше шансов. Белые грибы имеют плотную ножку и шляпку коричневого цвета, а мякоть на срезе белая. Его отличительной чертой является приятный грибной аромат.

Белые грибы
Три белых гриба в лесу. Фото: Pinterest

Маслята

Этот вид грибов собирают в хвойных лесах, а наибольшее количество можно найти в середине августа. Маслята имеют тонкую ножку светло-желтого цвета, а также липкую шляпку. Если вы отломали мякоть этого гриба, а она осталась того же цвета, это значит, что это настоящие маслята.

Масленок
Три масляты в траве. Фото: Pinterest

Сыроежка

Этот гриб можно найти в любом лесу и на опушках, но больше всего шансов отыскать его возле лесных тропинок и под молодыми березами. Чтобы распознать сыроежку, посмотрите на ножку, которая должна быть длинной и бледной, и шляпку, которая должна быть тонкой и иметь внутри углубление.

Сыроежки
Две сыроежки в лесу. Фото: Pinterest

Лисичка

Лисички также пользуются большой популярностью среди любителей грибов, ведь они очень вкусные, особенно если их замариновать. Съедобная лисичка полностью желтая, а ее ножка плотная. Поэтому ее с легкостью можно найти в лесу.

Лисички
Куча лисичек обыкновенных в лесу. Фото: Pinterest

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
