Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Эти сорта морковки лучше не сажать — разочарование гарантировано

Эти сорта морковки лучше не сажать — разочарование гарантировано

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 08:43
Худшие сорта моркови для выращивания и хранения на зиму - советы дачникам
Испорченный урожай моркови. Фото: Pinterest

Выбор сорта моркови определяет качество урожая. Некоторые сорта разочаровывают вкусом, формой и урожайностью — о них стоит знать, чтобы не потерять урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:
Людина збирає врожай моркви на городі.
Человек собирает урожай моркови на огороде. Фото: Pinterest

Морковь — один из основных овощей на украинских столах. Чтобы обеспечить себя этим корнеплодом на зиму, важно выбирать правильные сорта. Неправильный выбор может привести к низкой урожайности и плохому хранению.

Худшие сорта моркови для выращивания

  1. Карамель сахарная
    Этот сорт привлекает внимание необычным цветом корнеплода, но на этом его достоинства заканчиваются. Морковь этого сорта растет мелкой, неровной, а вкус оставляет желать лучшего. Плоды имеют чрезмерную плотность, что делает их непригодными для длительного хранения.
  2. Император
    Хотя вкус этой моркови достаточно хорош, ее урожайность разочаровывает. Растение дает как мелкие плоды, так и крупные, что затрудняет хранение и обработку. Кроме того, количество урожая может значительно отличаться от ожидаемого.

Как выбрать правильный сорт моркови для хранения

Гарний врожай моркви на грядці.
Хороший урожай моркови на грядке. Фото: Decorexpro
  • Выбирайте позднеспелые сорта: они имеют больший потенциал к хранению.
  • Обращайте внимание на урожайность: высокая урожайность свидетельствует о здоровье растения и его способности к хранению.
  • Проверяйте устойчивость к болезням: здоровые растения лучше хранятся.

Выбирая сорт моркови для хранения, важно учитывать не только вкусовые качества, но и способность к длительному хранению. Избегайте сортов с низкой урожайностью и плохими характеристиками хранения, чтобы обеспечить себя качественным овощем на зиму.

Напомним, мы писали о том, как подкормить почву после урожая.

Ранее мы рассказывали о том, чем подкормить капусту в конце августа

Также мы объясняли, как сажать лук на зиму.

В предыдущих материалах мы рассказывали, как сажать клубнику в открытый грунт осенью.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, что стоит посадить уже сегодня.

урожай советы морковь огород сорт
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации