Худшие сорта моркови для выращивания и хранения на зиму - советы дачникам

Испорченный урожай моркови. Фото: Pinterest

Выбор сорта моркови определяет качество урожая. Некоторые сорта разочаровывают вкусом, формой и урожайностью — о них стоит знать, чтобы не потерять урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Человек собирает урожай моркови на огороде. Фото: Pinterest

Морковь — один из основных овощей на украинских столах. Чтобы обеспечить себя этим корнеплодом на зиму, важно выбирать правильные сорта. Неправильный выбор может привести к низкой урожайности и плохому хранению.

Худшие сорта моркови для выращивания

Карамель сахарная

Этот сорт привлекает внимание необычным цветом корнеплода, но на этом его достоинства заканчиваются. Морковь этого сорта растет мелкой, неровной, а вкус оставляет желать лучшего. Плоды имеют чрезмерную плотность, что делает их непригодными для длительного хранения. Император

Хотя вкус этой моркови достаточно хорош, ее урожайность разочаровывает. Растение дает как мелкие плоды, так и крупные, что затрудняет хранение и обработку. Кроме того, количество урожая может значительно отличаться от ожидаемого.

Как выбрать правильный сорт моркови для хранения

Хороший урожай моркови на грядке. Фото: Decorexpro

Выбирайте позднеспелые сорта: они имеют больший потенциал к хранению.

они имеют больший потенциал к хранению. Обращайте внимание на урожайность: высокая урожайность свидетельствует о здоровье растения и его способности к хранению.

высокая урожайность свидетельствует о здоровье растения и его способности к хранению. Проверяйте устойчивость к болезням: здоровые растения лучше хранятся.

Выбирая сорт моркови для хранения, важно учитывать не только вкусовые качества, но и способность к длительному хранению. Избегайте сортов с низкой урожайностью и плохими характеристиками хранения, чтобы обеспечить себя качественным овощем на зиму.

Напомним, мы писали о том, как подкормить почву после урожая.

Ранее мы рассказывали о том, чем подкормить капусту в конце августа

Также мы объясняли, как сажать лук на зиму.

В предыдущих материалах мы рассказывали, как сажать клубнику в открытый грунт осенью.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, что стоит посадить уже сегодня.