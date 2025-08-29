Худшие сорта моркови для выращивания и хранения на зиму - советы дачникам

Эти сорта морковки лучше не сажать — разочарование гарантировано
Выбор сорта моркови определяет качество урожая. Некоторые сорта разочаровывают вкусом, формой и урожайностью — о них стоит знать, чтобы не потерять урожай.
Морковь — один из основных овощей на украинских столах. Чтобы обеспечить себя этим корнеплодом на зиму, важно выбирать правильные сорта. Неправильный выбор может привести к низкой урожайности и плохому хранению.
Худшие сорта моркови для выращивания
- Карамель сахарная
Этот сорт привлекает внимание необычным цветом корнеплода, но на этом его достоинства заканчиваются. Морковь этого сорта растет мелкой, неровной, а вкус оставляет желать лучшего. Плоды имеют чрезмерную плотность, что делает их непригодными для длительного хранения.
- Император
Хотя вкус этой моркови достаточно хорош, ее урожайность разочаровывает. Растение дает как мелкие плоды, так и крупные, что затрудняет хранение и обработку. Кроме того, количество урожая может значительно отличаться от ожидаемого.
Как выбрать правильный сорт моркови для хранения
- Выбирайте позднеспелые сорта: они имеют больший потенциал к хранению.
- Обращайте внимание на урожайность: высокая урожайность свидетельствует о здоровье растения и его способности к хранению.
- Проверяйте устойчивость к болезням: здоровые растения лучше хранятся.
Выбирая сорт моркови для хранения, важно учитывать не только вкусовые качества, но и способность к длительному хранению. Избегайте сортов с низкой урожайностью и плохими характеристиками хранения, чтобы обеспечить себя качественным овощем на зиму.
