Як підживити ґрунт після збору врожаю, щоб відновити родючість - ефективні методи

Підживлення ґрунту після врожаю — поради дачникам
Після збору врожаю ґрунт виснажується, оскільки рослини забирають з нього поживні речовини. Щоб відновити родючість і підготувати ґрунт до наступного сезону, необхідно провести його підживлення.
Чим підживити ґрунт
- Гній та компост
Восени вони допомагають ґрунту відновитися, а за зиму поживні речовини переходять у доступну для рослин форму.
- Сидерати (жито, гірчиця, фацелія)
Крім насичення ґрунту азотом, зелене добриво пригнічує ріст бур’янів і покращує структуру землі.
- Подрібнене листя
Використовуйте як мульчу — з часом воно перетворюється на гумус, збагачуючи ґрунт органікою.
- Деревна зола
Збагачує ґрунт калієм і кальцієм, а також допомагає регулювати кислотність.
Поради для здорового ґрунту
- Проводьте підживлення одразу після збору врожаю, щоб земля встигла "відпочити" до морозів.
- Поєднуйте органічні добрива з сидератами, щоб максимально відновити родючість.
- Розподіліть матеріали рівномірно і не перевантажуйте ґрунт, дотримуючись рекомендованих норм.
Вчасне підживлення ґрунту після збору врожаю сприяє здоров’ю рослин і багатому врожаю наступного сезону. Органічні добрива, сидерати та деревна зола допомагають відновити родючість і підготувати землю до зимового спокою.
