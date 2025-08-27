Відео
Головна Дім та город Підживлення ґрунту після врожаю — поради дачникам

Підживлення ґрунту після врожаю — поради дачникам

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 19:30
Як підживити ґрунт після збору врожаю, щоб відновити родючість - ефективні методи
Дачник перекопує ґрунт на городі. Фото: Pinterest

Після збору врожаю ґрунт виснажується, оскільки рослини забирають з нього поживні речовини. Щоб відновити родючість і підготувати ґрунт до наступного сезону, необхідно провести його підживлення.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Чим підживити ґрунт

  • Гній та компост
    Восени вони допомагають ґрунту відновитися, а за зиму поживні речовини переходять у доступну для рослин форму.
  • Сидерати (жито, гірчиця, фацелія)
    Крім насичення ґрунту азотом, зелене добриво пригнічує ріст бур’янів і покращує структуру землі.
  • Подрібнене листя
    Використовуйте як мульчу — з часом воно перетворюється на гумус, збагачуючи ґрунт органікою.
  • Деревна зола
    Збагачує ґрунт калієм і кальцієм, а також допомагає регулювати кислотність.
Підживлення ділянки на городі.
Підживлення ділянки на городі. Фото: Pinterest

Поради для здорового ґрунту 

  • Проводьте підживлення одразу після збору врожаю, щоб земля встигла "відпочити" до морозів.
  • Поєднуйте органічні добрива з сидератами, щоб максимально відновити родючість.
  • Розподіліть матеріали рівномірно і не перевантажуйте ґрунт, дотримуючись рекомендованих норм.

Вчасне підживлення ґрунту після збору врожаю сприяє здоров’ю рослин і багатому врожаю наступного сезону. Органічні добрива, сидерати та деревна зола допомагають відновити родючість і підготувати землю до зимового спокою. 

Нагадаємо, ми писали про те, чим підживити капусту в кінці серпня.

Раніше ми розповідали про те, як зберегти буряк цілий рік без гниття.

Також ми пояснювали, у які дні серпня не можна копати картоплю.

врожай овочі поради добрива город
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
