Як підживити ґрунт після збору врожаю, щоб відновити родючість - ефективні методи

Дачник перекопує ґрунт на городі. Фото: Pinterest

Після збору врожаю ґрунт виснажується, оскільки рослини забирають з нього поживні речовини. Щоб відновити родючість і підготувати ґрунт до наступного сезону, необхідно провести його підживлення.

Чим підживити ґрунт

Гній та компост

Восени вони допомагають ґрунту відновитися, а за зиму поживні речовини переходять у доступну для рослин форму. Сидерати (жито, гірчиця, фацелія)

Крім насичення ґрунту азотом, зелене добриво пригнічує ріст бур’янів і покращує структуру землі. Подрібнене листя

Використовуйте як мульчу — з часом воно перетворюється на гумус, збагачуючи ґрунт органікою. Деревна зола

Збагачує ґрунт калієм і кальцієм, а також допомагає регулювати кислотність.

Підживлення ділянки на городі. Фото: Pinterest

Поради для здорового ґрунту

Проводьте підживлення одразу після збору врожаю, щоб земля встигла "відпочити" до морозів.

Поєднуйте органічні добрива з сидератами, щоб максимально відновити родючість.

Розподіліть матеріали рівномірно і не перевантажуйте ґрунт, дотримуючись рекомендованих норм.

Вчасне підживлення ґрунту після збору врожаю сприяє здоров’ю рослин і багатому врожаю наступного сезону. Органічні добрива, сидерати та деревна зола допомагають відновити родючість і підготувати землю до зимового спокою.

