Головна Дім та город Коли викопувати буряк на городі — ознаки стиглості овоча

Коли викопувати буряк на городі — ознаки стиглості овоча

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 22:33
Коли краще збирати врожай буряка на городі — поради дачникам
Людина, яка збирає врожай буряка на городі. Фото: Gardener`s Path

Для отримання великого і смачного врожаю буряка на городі важливо не тільки правильно його доглядати, а й вчасно викопати. Досвідчені дачники розповіли, коли краще збирати коренеплоди на городі та за якими ознаками можна дізнатися, що вони готові до викопування, щоб не припуститися помилки.

Про це розповідають на каналі "Корисне TV" в YouTube.

Вчасний збір врожаю гарантує гарні результати, адже від цього залежить, чи будете ви смакувати смачними коренеплодами буряка з власної дачної ділянки. Але завчасний або, навпаки, пізній збір овочів може залишити вас без смачних коренеплодів.

Якщо ви хочете отримати буряк, з якого потім можна буде готувати найсмачніший борщ, вам варто знати, коли краще збирати його врожай на городі.

Урожай свеклы
Зібраний врожай буряка у каструлі. Фото: Freepik

Коли варто викопувати буряк на городі

Досвідчені дачники рекомендують збирати врожай буряка з початку липня до кінця серпня. Але краще дивитися на зовнішній стан рослин — якщо нижнє листя жовтіє і стає блідим, можете сміливо викопувати коренеплоди на городі.

Також потрібно дивитися на розмір овочів — якщо буряк дуже маленький або, навпаки, занадто великий, то краще не збирати врожай. Дачники рекомендують викопувати коренеплоди цього овоча на городі тоді, коли вони середнього розміру.

Щойно ви зберете врожай буряка, не поспішайте одразу його відправляти на зберігання. Спочатку залиште коренеплоди полежати на грядці до вечора, щоб вони висохли. Вже потім ви можете заносити врожай до льоху, щоб зберегти його на зиму.

Ці прості, але дуже важливі правила допоможуть вам мати у запасі смачний буряк, який лежатиме аж до наступного сезону.

Нагадаємо, ми писали про те, коли збирати врожай буряка на городі в 2025 році за місячним календарем. 

Раніше ми розповідали про те, як можна захистити врожай буряка на городі від спеки влітку. 

Також ми повідомляли про те, як можна змусити буряк швидше достигати на городі.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
