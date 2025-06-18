Як посадити буряк, щоб він зійшов за тиждень — корисні поради дачникам

Людина, яка збирає врожай буряка на городі. Фото: Freepik

Якщо ви посадили буряк на городі та чекаєте місяцями, доки можна буде його збирати, вам потрібно знати одну просту річ. Досвідчені дачники поділилися своїми секретами того, як можна з легкістю прискорити процес збору врожаю цього овоча на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Червоний буряк — це популярний овоч, з якого господині готують смачні страви, зокрема, національний український борщ. Якщо ви хочете його приготувати, але не розглядаєте покупку в магазині, ви можете з легкістю прискорити збір врожаю.

Рослини буряка на городі. Фото: Gardening Know How

Для цього вам потрібно знати один простий секрет, яким варто скористатися при посадці буряка.

Як можна прискорити збір буряка

Щоб швидше зібрати буряк на городі, вам варто посіяти звичайне сухе насіння, але перед цим його необхідно підготувати. Щоб не припуститися помилки, замочіть насіння цього популярного овоча на дві доби, щоб підготувати його до посіву у відкритий ґрунт.

Просто занурте насіння червоного буряка в теплу воду, температура якої становить 25-30 градусів. Але обов’язково двічі на день змінюйте воду, а щоб вам було зручніше, помістіть насіння в марлеву серветку. Водночас, у приміщенні, де ви тримаєте насіння, повинно бути вище 20 градусів тепла.

Процес посіву насіння буряка на городі. Фото: Decorexpro

Також перш, ніж сіяти насіння буряка на городі, обов’язково полийте його теплою водою. Так ви можете створити комфортні умови і прискорити процес сходів буряка, які з’являться вже за сім днів. До того ж, вам не потрібно буде досіювати насіння цього овоча на городі, а це зекономить не тільки ваш час, а й ваші сили.

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