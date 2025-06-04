Чим треба підживити буряк, коли він росте — поради дачникам

Процес підживлення рослин буряка на городі. Фото: Pinterest

У період росту буряк набуває насиченого кольору і солодкого смаку, тому на цьому етапі важливо підтримати його. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами варто підживити цей популярний овоч під час росту і як це правильно робити, щоб не нашкодити рослинам.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо ви хочете, щоб ваш буряк на городі виріс м’ясистим і соковитим, його обов’язково потрібно забезпечити всіма необхідними поживними елементами. А досвідчені дачники рекомендують зробити це тоді, коли овоч активно росте.

Рослина буряка на городі. Фото: Pixabay

Щоб не нашкодити рослинам і сприяти гарному врожаю буряка, дізнайтеся, якими добривами варто скористатися під час росту.

Чим варто удобрити буряк у період росту

Коли ви помітили, що на рослинах з’являється чотири-п’ять листків, підживіть буряк добривами із вмістом калію. Для цього вам потрібно розчинити сульфат калію у воді та полити свої рослини під корінь, щоб передати цукор з бадилля на коренеплід.

Якщо ви побачили почервоніння на листях буряка, це означає, що рослинам не вистачає натрію. Ним можна забезпечити овоч за допомогою кухонної солі, яку потрібно розсипати на вологій грядці. Звичайний інгредієнт поверне листю природний зелений відтінок і підштовхне рослину до росту.

Підживлення буряка на городі. Фото: Alamy

А коли буряк за розміром став таким, як волоський горіх, обприскайте листя рослин іншими засобами. Йдеться про такі популярні добрива, як:

Сечовина, яка стимулює ріст

Борна кислота, яка підвищить рівень цукру

Марганцівка, яка захищає від гнилі

Але ні в якому разі не використовуйте надмірну кількість органічних добрив, оскільки від них буряк стає жорстким і не таким смачним.

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