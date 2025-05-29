Чому не можна садити буряк постійно на одному місці — чим це небезпечно, поради дачникам

Збір врожаю буряка на городі. Фото: Pinterest

Деякі дачники висаджують буряк щороку на одному і тому самому місці на городі, але мало хто знає, що робити цього категорично не рекомендується. Дізнайтеся, чому краще змінювати місця для вирощування цього овоча, де варто і не слід садити коренеплоди.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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При посадці культур на городі необхідно пам’ятати про правила сівозміни, адже далеко не вусі рослини можна садити на одній грядці. Також варто знати і про те, які рослини можна і не варто садити після тих чи інших культур на городі.

Те ж саме стосується і буряка, який не може рости після певних рослин на городі. Щоб не зіпсувати врожай і виростити великі коренеплоди на своїй ділянці, варто розуміти, чому його не можна щороку садити на одному місці, після яких рослин це краще робити, а після яких культур це робити не варто.

Кілька коренеплодів буряку на столі. Фото: Pexels

Чому не можна висаджувати буряк на одному і тому самому місці

Якщо щороку садити буряк на одному місці, кількість сходів зменшиться, а самі коренеплоди виростуть маленькими. Справа в тому, що з часом ґрунт стає виснажливим і він накопичує в собі патогенну флору. Внаслідок цього коренеплоди виростають дрібними.

Збір врожаю буряка на городі. Фото: Decorexpro

Де краще садити буряки

Щоб буряк виріс великим, здоровим і солодким, його варто посадити там, де у вас раніше росли такі овочі та зелень, як:

Огірки

Кабачки

Гарбузи

Зелень

Сидерати

Де не варто садити буряки

Також існують рослини, після яких категорично не варто висаджувати буряки на городі. Йдеться про такі культури, як:

Картопля

Середньостиглі та пізньостиглі сорти капусти

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