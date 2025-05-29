Почему нельзя сажать свеклу постоянно на одном месте — чем это опасно, советы дачникам

Сбор урожая свеклы на огороде. Фото: Pinterest

Некоторые дачники высаживают свеклу каждый год на одном и том же месте на огороде, но мало кто знает, что делать этого категорически не рекомендуется. Узнайте, почему лучше менять места для выращивания этого овоща, где стоит и не следует сажать корнеплоды.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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При посадке культур на огороде необходимо помнить о правилах севооборота, ведь далеко не все растения можно сажать на одной грядке. Также стоит знать и о том, какие растения можно и не стоит сажать после тех или иных культур на огороде.

То же самое касается и свеклы, которая не может расти после определенных растений на огороде. Чтобы не испортить урожай и вырастить крупные корнеплоды на своем участке, стоит понимать, почему ее нельзя каждый год сажать на одном месте, после каких растений это лучше делать, а после каких культур это делать не стоит.

Несколько корнеплодов свеклы на столе. Фото: Pexels

Почему нельзя высаживать свеклу на одном и том же месте

Если каждый год сажать свеклу на одном месте, количество всходов уменьшится, а сами корнеплоды вырастут маленькими. Дело в том, что со временем почва становится истощающей и она накапливает в себе патогенную флору. Вследствие этого корнеплоды вырастают мелкими.

Сбор урожая свеклы на огороде. Фото: Decorexpro

Где лучше сажать свеклу

Чтобы свекла выросла крупной, здоровой и сладкой, ее стоит посадить там, где у вас раньше росли такие овощи и зелень, как:

Огурцы

Кабачки

Тыквы

Зелень

Сидераты

Где не стоит сажать свеклу

Также существуют растения, после которых категорически не стоит высаживать свеклу на огороде. Речь идет о таких культурах, как:

Картофель

Среднеспелые и позднеспелые сорта капусты

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