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Свекла активно растет — чем надо подкормить овощ на этом этапе

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Дата публикации 4 июня 2025 19:30
Чем надо подкормить свеклу, когда она растет — советы дачникам
Процесс подкормки растений свеклы на огороде. Фото: Pinterest

В период роста свекла приобретает насыщенный цвет и сладкий вкус, поэтому на этом этапе важно поддержать ее. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями стоит подкормить этот популярный овощ во время роста и как это правильно делать, чтобы не навредить растениям.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Если вы хотите, чтобы ваша свекла на огороде выросла мясистой и сочной, ее обязательно нужно обеспечить всеми необходимыми питательными элементами. А опытные дачники рекомендуют сделать это тогда, когда овощ активно растет.

Свекла
Растение свеклы на огороде. Фото: Pixabay

Чтобы не навредить растениям и способствовать хорошему урожаю свеклы, узнайте, какими удобрениями стоит воспользоваться во время роста.

Чем стоит удобрить свеклу в период роста

Когда вы заметили, что на растениях появляется четыре-пять листьев, подкормите свеклу удобрениями с содержанием калия. Для этого вам нужно растворить сульфат калия в воде и полить свои растения под корень, чтобы передать сахар с ботвы на корнеплод.

Если вы увидели покраснение на листьях свеклы, это означает, что растениям не хватает натрия. Им можно обеспечить овощ с помощью поваренной соли, которую нужно рассыпать на влажной грядке. Обычный ингредиент вернет листьям естественный зеленый оттенок и подтолкнет растение к росту.

Подкормка свеклы
Подкормка свеклы на огороде. Фото: Alamy

А когда свекла по размеру стала такой, как грецкий орех, опрыскайте листья растений другими средствами. Речь идет о таких популярных удобрениях, как:

  • Мочевина, которая стимулирует рост
  • Борная кислота, которая повысит уровень сахара
  • Марганцовка, которая защищает от гнили

Но ни в коем случае не используйте чрезмерное количество органических удобрений, поскольку от них свекла становится жесткой и не такой вкусной.

Напомним, мы писали о том, почему нельзя сажать свеклу каждый год на одном и том же месте.

Ранее мы рассказывали о том, какие растения стоит посадить рядом со свеклой на огороде.

Также мы сообщали о том, как можно ускорить урожай свеклы на огороде.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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