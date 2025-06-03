Що не можна садити біля буряка на городі, щоб не зіпсувати його врожай — поради дачникам

Дачник із зібраним врожаєм буряка в руках. Фото: Freepik

Для гарного врожаю буряка на городі важливо не лише правильно доглядати його, а й вирощувати поруч із певними рослинами. Досвідчені дачники розповіли, разом з якими популярними культурами не варто вирощувати цей популярний овоч, щоб не залишитися без врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Буряк, на думку дачників, не потребує особливого догляду, але його "проживання" на грядці дуже важливе. Зокрема, це стосується "сусідства" овоча з іншими рослинами. Справа в тому, що деякі рослини можуть зіпсувати ріст і розвиток буряка, а інші культури, навпаки, здатні покращити врожай цього овоча.

Щоб не зіпсувати коренеплоди і виростити смачний буряк на городі, дізнайтеся, поруч із якими рослинами його категорично не варто вирощувати.

Врожай буряка в руці. Фото: Vital Seeds

Які рослини не можна садити біля буряка

Однією з рослин, які не можна висаджувати біля буряка на городі, вважається морква. Справа в тому, що обидва овоча поглинають одні й ті самі поживні елементи з ґрунту, в результаті чого земля швидко стає дуже виснажливою. До того ж, краще уникати "сусідства" буряка з баклажанами і картоплею.

Посадка розсади буряка на городі. Фото: Decorexpro

Що не можна садити після буряка

Після того, як ви зберете врожай буряка на городі, на цьому місці не варто висаджувати моркву, часник і цибулю. Справа в тому, що ці рослини можуть страждати від нестачі поживних елементів, які потрібні їм для гарного росту і розвитку.

Але якщо ви регулярно будете підживлювати ґрунт мінеральними і органічними добривами в осінню пору року, землю можна буде відновити для посадки багатьох рослин.

Нагадаємо, ми писали про те, чим треба підживити буряк на городі для кращого врожаю.

Раніше ми розповідали про те, що варто посадити поруч із буряком на городі.

Також ми повідомляли про те, як можна прискорити врожай буряку на городі.