Что нельзя сажать возле свеклы на огороде, чтобы не испортить ее урожай — советы дачникам

Что ни в коем случае нельзя сажать возле свеклы на огороде
Для хорошего урожая свеклы на огороде важно не только правильно ухаживать за ней, но и выращивать рядом с определенными растениями. Опытные дачники рассказали, вместе с какими популярными культурами не стоит выращивать этот популярный овощ, чтобы не остаться без урожая.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Свекла, по мнению дачников, не требует особого ухода, но ее "проживание" на грядке очень важно. В частности, это касается "соседства" овоща с другими растениями. Дело в том, что некоторые растения могут испортить рост и развитие свеклы, а другие культуры, наоборот, способны улучшить урожай этого овоща.
Чтобы не испортить корнеплоды и вырастить вкусную свеклу на огороде, узнайте, рядом с какими растениями ее категорически не стоит выращивать.
Какие растения нельзя сажать возле свеклы
Одним из растений, которые нельзя высаживать возле свеклы на огороде, считается морковь. Дело в том, что оба овоща поглощают одни и те же питательные элементы из почвы, в результате чего земля быстро становится очень истощенной. К тому же, лучше избегать "соседства" свеклы с баклажанами и картофелем.
Что нельзя сажать после свеклы
После того, как вы соберете урожай свеклы на огороде, на этом месте не стоит высаживать морковь, чеснок и лук. Дело в том, что эти растения могут страдать от недостатка питательных элементов, которые нужны им для хорошего роста и развития.
Но если вы регулярно будете подпитывать почву минеральными и органическими удобрениями в осеннее время года, землю можно будет восстановить для посадки многих растений.
Напомним, мы писали о том, чем надо подкормить свеклу на огороде для лучшего урожая.
Ранее мы рассказывали о том, что стоит посадить рядом со свеклой на огороде.
Также мы сообщали о том, как можно ускорить урожай свеклы на огороде.
Читайте Новини.LIVE!