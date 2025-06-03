Что нельзя сажать возле свеклы на огороде, чтобы не испортить ее урожай — советы дачникам

Дачник с собранным урожаем свеклы в руках. Фото: Freepik

Для хорошего урожая свеклы на огороде важно не только правильно ухаживать за ней, но и выращивать рядом с определенными растениями. Опытные дачники рассказали, вместе с какими популярными культурами не стоит выращивать этот популярный овощ, чтобы не остаться без урожая.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Свекла, по мнению дачников, не требует особого ухода, но ее "проживание" на грядке очень важно. В частности, это касается "соседства" овоща с другими растениями. Дело в том, что некоторые растения могут испортить рост и развитие свеклы, а другие культуры, наоборот, способны улучшить урожай этого овоща.

Чтобы не испортить корнеплоды и вырастить вкусную свеклу на огороде, узнайте, рядом с какими растениями ее категорически не стоит выращивать.

Урожай свеклы в руке. Фото: Vital Seeds

Какие растения нельзя сажать возле свеклы

Одним из растений, которые нельзя высаживать возле свеклы на огороде, считается морковь. Дело в том, что оба овоща поглощают одни и те же питательные элементы из почвы, в результате чего земля быстро становится очень истощенной. К тому же, лучше избегать "соседства" свеклы с баклажанами и картофелем.

Посадка рассады свеклы на огороде. Фото: Decorexpro

Что нельзя сажать после свеклы

После того, как вы соберете урожай свеклы на огороде, на этом месте не стоит высаживать морковь, чеснок и лук. Дело в том, что эти растения могут страдать от недостатка питательных элементов, которые нужны им для хорошего роста и развития.

Но если вы регулярно будете подпитывать почву минеральными и органическими удобрениями в осеннее время года, землю можно будет восстановить для посадки многих растений.

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