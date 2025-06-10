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Головна Дім Чим підживити буряк влітку 2025, щоб зібрати великий врожай

Чим підживити буряк влітку 2025, щоб зібрати великий врожай

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Дата публікації: 10 червня 2025 19:30
Чим треба підживити буряк на городі влітку 2025 — поради дачникам
Людина, яка збирає врожай буряка на городі. Фото: Freepik

Влітку важливо насичувати будь-який овоч на городі всіма необхідними поживними речовинами, зокрема, цього потребує і буряк. Досвідчені дачники розповіли, чим необхідно удобрити коренеплоди цього популярного овоча в літню пору року і як це правильно робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Перший етап підживлення

Коли ви бачите перші листочки на рослинах буряка, настав час дати йому азот, який активізує ріст. Щоб правильно підживити цей овоч азотом, необхідно приготувати ефективну суміш. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Аміачна селітра чи сечовина — одна столова ложка
  • Вода — десять літрів

Приготовлена суміш активізує розвиток бадилля в буряка, а це дуже важливо для того, щоб сформувати великі, солодкі та здорові коренеплоди цього овоча.

Свекла
Готовий врожай буряка на городі. Фото: Tava Klade

Другий етап підживлення 

Наступного разу буряк потрібно удобрювати тоді, коли він росте. Коли цей овоч стає товстим, йому необхідний калій. Цей поживний елемент робить коренеплоди солодкими і соковитими. Для приготування ефективного розчину візьміть щось із цього:

  • Деревна зола — одна склянка + вода — десять літрів — настоюйте одну добу
  • Сульфат калію — одна чайна ложка + вода — десять літрів

Деревна зола не лише гарно підживлює буряк, а й знижує рівень кислотності ґрунту, поліпшуючи його структуру.

Свекла
Полив буряка на городі. Фото: Backyard Garden Lover

Третій етап підживлення

Востаннє буряк потрібно підживлювати за три-чотири тижні до збору врожаю. На фінальному етапі цей овоч потрібно підживити бором, який допомагає уникнути появи білих прожилок і порожнеч. Для приготування суміші візьміть:

  • Борну кислоту — одну чайну ложку
  • Воду — десять літрів

Змішайте ці інгредієнти і обприскайте листя буряку тоді, коли надворі похмуро, щоб зробити м’якоть однорідною і яскравою.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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