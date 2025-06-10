Чем надо подкормить свеклу на огороде летом 2025 — советы дачникам

Человек, который собирает урожай свеклы на огороде. Фото: Freepik

Летом важно насыщать любой овощ на огороде всеми необходимыми питательными веществами, в частности, в этом нуждается и свекла. Опытные дачники рассказали, чем необходимо удобрить корнеплоды этого популярного овоща в летнее время года и как это правильно делать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Первый этап подкормки

Когда вы видите первые листочки на растениях свеклы, пришло время дать ей азот, который активизирует рост. Чтобы правильно подкормить этот овощ азотом, необходимо приготовить эффективную смесь. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Аммиачная селитра или мочевина — одна столовая ложка

Вода — десять литров

Приготовленная смесь активизирует развитие ботвы у свеклы, а это очень важно для того, чтобы сформировать большие, сладкие и здоровые корнеплоды этого овоща.

Готовый урожай свеклы на огороде. Фото: Tava Klade

Второй этап подкормки

В следующий раз свеклу нужно удобрять тогда, когда она растет. Когда этот овощ становится толстым, ему необходим калий. Этот питательный элемент делает корнеплоды сладкими и сочными. Для приготовления эффективного раствора возьмите что-то из этого:

Древесная зола — один стакан + вода — десять литров — настаивайте одни сутки

Сульфат калия — одна чайная ложка + вода — десять литров

Древесная зола не только хорошо подпитывает свеклу, но и снижает уровень кислотности почвы, улучшая ее структуру.

Полив свеклы на огороде. Фото: Backyard Garden Lover

Третий этап подкормки

В последний раз свеклу нужно подкармливать за три-четыре недели до сбора урожая. На финальном этапе этот овощ нужно подкормить бором, который помогает избежать появления белых прожилок и пустот. Для приготовления смеси возьмите:

Борную кислоту — одну чайную ложку

Воду — десять литров

Смешайте эти ингредиенты и опрыскивайте листья свеклы тогда, когда на улице пасмурно, чтобы сделать мякоть однородной и яркой.

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