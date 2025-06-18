Как посадить свеклу, чтобы она взошла за неделю — полезные советы дачникам

Человек, который собирает урожай свеклы на огороде. Фото: Freepik

Если вы посадили свеклу на огороде и ждете месяцами, пока можно будет ее собирать, вам нужно знать одну простую вещь. Опытные дачники поделились своими секретами того, как можно с легкостью ускорить процесс сбора урожая этого овоща на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Красная свекла — это популярный овощ, из которого хозяйки готовят вкусные блюда, в частности, национальный украинский борщ. Если вы хотите его приготовить, но не рассматриваете покупку в магазине, вы можете с легкостью ускорить сбор урожая.

Растения свеклы на огороде. Фото: Gardening Know How

Для этого вам нужно знать один простой секрет, которым стоит воспользоваться при посадке свеклы.

Как можно ускорить сбор свеклы

Чтобы быстрее собрать свеклу на огороде, вам стоит посеять обычные сухие семена, но перед этим их необходимо подготовить. Чтобы не допустить ошибку, замочите семена этого популярного овоща на двое суток, чтобы подготовить их к посеву в открытый грунт.

Просто погрузите семена красной свеклы в теплую воду, температура которой составляет 25-30 градусов. Но обязательно дважды в день меняйте воду, а чтобы вам было удобнее, поместите семена в марлевую салфетку. В то же время, в помещении, где вы держите семена, должно быть выше 20 градусов тепла.

Процесс посева семян свеклы на огороде. Фото: Decorexpro

Также прежде, чем сеять семена свеклы на огороде, обязательно полейте их теплой водой. Так вы можете создать комфортные условия и ускорить процесс всходов свеклы, которые появятся уже через семь дней. К тому же, вам не нужно будет досеивать семена этого овоща на огороде, а это сэкономит не только ваше время, но и ваши силы.

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