Що треба зробити з буряком влітку 2025, щоб захистити його від спеки — поради дачникам

Людина, яка збирає врожай буряка на городі. Фото: Pollumajandus

Літня спека — це справжнє випробування для будь-яких городніх культур, зокрема, і для буряка, який в такий період страждає від стресу. Досвідчені дачники розповіли, що обов’язково потрібно зробити з цим коренеплодом на городі влітку 2025 року, щоб виростити гарний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Через спеку волога сильно випаровується з ґрунту, а це не дає рослинам засвоювати багато поживних речовин. Щоб виправити цю ситуацію, варто подбати про культури під час літньої спеки. Йдеться про покращення умов вирощування і про хімічні добавки.

Зокрема, це стосується і буряка, який страждає від високої температури повітря не менше за інші рослини. Щоб врятувати врожай цього овоча на городі, дізнайтеся, що обов’язково потрібно зробити влітку з ним.

Готовий врожай стиглого буряка. Фото: Pinterest

Що зробити з буряком влітку, щоб вберегти його від спеки

Досвідчені дачники рекомендують підживлювати буряк на городі добрива, які містять фосфор. Цього елементу є трохи в деревній золі, але для більшого ефекту слід купити препарат, який перекриє всі потреби цього коренеплоду. Цей препарат прискорює формування коріння і стимулює дозрівання буряка.

Суперфосфат можна вносити як у сухому вигляді між рядами, так і у форматі розчину. Монокалієм фосфату потрібно підживлювати по листку, адже він чудово засвоюється і швидко діє. Особливо це важливо тоді, коли надворі різко знижується температура повітря.

Процес підживлення рослин буряка на городі. Фото: Epic Gardening

Готувати розчини потрібно відповідно до інструкцій, оскільки концентрація зазвичай різна. Але для змішування краще брати м’яку воду, яка повинна бути теплою. Це важливо для того, щоб буряк не отримував зайвого стресу, який з’являється через зміни температури надворі.

Нагадаємо, ми писали про те, чим треба підживлювати буряк, коли він активно росте.

Раніше ми розповідали про те, що не можна садити біля буряка на городі, щоб не зіпсувати врожай.

Також ми повідомляли про те, що потрібно посадити поруч із буряком на городі.