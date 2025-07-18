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Главная Дом Помогите свекле пережить невыносимую жару — что делать летом

Помогите свекле пережить невыносимую жару — что делать летом

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 19:30
Что надо сделать со свеклой летом 2025, чтобы защитить ее от жары — советы дачникам
Человек, который собирает урожай свеклы на огороде. Фото: Pollumajandus

Летняя жара — это настоящее испытание для любых огородных культур, в частности, и для свеклы, которая в такой период страдает от стресса. Опытные дачники рассказали, что обязательно нужно сделать с этим корнеплодом на огороде летом 2025 года, чтобы вырастить хороший урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Из-за жары влага сильно испаряется из почвы, а это не дает растениям усваивать много питательных веществ. Чтобы исправить эту ситуацию, стоит позаботиться о культурах во время летней жары. Речь идет об улучшении условий выращивания и о химических добавках.

В частности, это касается и свеклы, которая страдает от высокой температуры воздуха не меньше других растений. Чтобы спасти урожай этого овоща на огороде, узнайте, что обязательно нужно сделать летом с ним.

Свекла
Готовый урожай спелой свеклы. Фото: Pinterest

Что сделать со свеклой летом, чтобы уберечь ее от жары

Опытные дачники рекомендуют подкармливать свеклу на огороде удобрениями, которые содержат фосфор. Этого элемента есть немного в древесной золе, но для большего эффекта следует купить препарат, который перекроет все потребности этого корнеплода. Этот препарат ускоряет формирование корней и стимулирует созревание свеклы.

Суперфосфат можно вносить как в сухом виде между рядами, так и в формате раствора. Монокалием фосфата нужно подпитывать по листу, ведь он прекрасно усваивается и быстро действует. Особенно это важно тогда, когда на улице резко снижается температура воздуха.

Подкормка свеклы
Процесс подкормки растений свеклы на огороде. Фото: Epic Gardening

Готовить растворы нужно в соответствии с инструкциями, поскольку концентрация обычно разная. Но для смешивания лучше брать мягкую воду, которая должна быть теплой. Это важно для того, чтобы свекла не получала лишнего стресса, который появляется из-за изменения температуры на улице.

Напомним, мы писали о том, чем надо подкармливать свеклу, когда она активно растет.

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя сажать возле свеклы на огороде, чтобы не испортить урожай.

Также мы сообщали о том, что нужно посадить рядом со свеклой на огороде.

лето овощи советы огород эффективные способы свекла
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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