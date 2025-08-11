Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Забудьте про хрущів — які сорти буряка посіяти на городі

Забудьте про хрущів — які сорти буряка посіяти на городі

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 03:13
Які сорти буряка посадити на городі для захисту від хрущів — поради дачникам
Дачниця, яка збирає врожай буряка до кошика. Фото: Freepik

Щоб отримати великий і смачний врожай буряка на своєму городі, необхідно обрати сорти, які будуть стійкими до хрущів. Досвідчені дачники розповіли, які гібриди цього популярного овоча варто посадити на ділянці, щоб вони не страждали від шкідників.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Для вирощування буряка на городі потрібно чимало сил і уважності, оскільки ігнорування догляду може призвести до великих проблем. Зокрема, ваші рослини можуть знищити хрущі, якщо ви не будете їх доглядати. 

Але якщо обрати правильні сорти на посадку, то ви можете уникнути проблем. Досвідчені дачники розповіли, які сорти буряка стійко витримують напади хрущів, тому їх варто обов’язково посадити на своєму городі.

Свекла
Вирощування буряка на городі. Фото: Pinterest

Сорти буряка, які витримують хрущів

Сорт "Детройт"

Коренеплоди цього сорту дають перший врожай вже за 80-100 днів з моменту появи перших сходів на городі. На рослинах такого сорту не з’являється жодних стрілок, а ще вони стійкі до захворювань і шкідників, тому завжди дають щедрий і смачний врожай.

Буряк виростає круглою формою, а кожен коренеплід важить приблизно 250 грамів. Шкірка плодів цього сорту гладка і має темно-червоний відтінок.

Сорт "Детройт"
Коренеплоди буряка сорту "Детройт" на столі. Фото: Heureka

Сорт "Циліндра"

Перший врожай з цього сорту можна зібрати на городі вже за 115-120 днів, тому він належить до середньостиглого. Форма коренеплодів схожа на циліндри, а довжина кожного буряка такого сорту становить 15 сантиметрів. 

М’якоть в такому буряку яскраво-червоного кольору, а на смак він дуже соковитий. А ще коренеплоди цього сорту вміють довго зберігатися після збору на городі.

Сорт "Цилиндра"
Буряк сорту "Циліндра" на столі. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити буряк на городі від літньої спеки.

Раніше ми розповідали про те, як можна змусити буряк на городі швидше достигати.

Також ми повідомляли про те, чим варто підживити буряк на городі в літню пору року.

овочі поради буряк шкідники сорт хрущі
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації