Які сорти буряка посадити на городі для захисту від хрущів — поради дачникам

Дачниця, яка збирає врожай буряка до кошика. Фото: Freepik

Щоб отримати великий і смачний врожай буряка на своєму городі, необхідно обрати сорти, які будуть стійкими до хрущів. Досвідчені дачники розповіли, які гібриди цього популярного овоча варто посадити на ділянці, щоб вони не страждали від шкідників.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Для вирощування буряка на городі потрібно чимало сил і уважності, оскільки ігнорування догляду може призвести до великих проблем. Зокрема, ваші рослини можуть знищити хрущі, якщо ви не будете їх доглядати.

Але якщо обрати правильні сорти на посадку, то ви можете уникнути проблем. Досвідчені дачники розповіли, які сорти буряка стійко витримують напади хрущів, тому їх варто обов’язково посадити на своєму городі.

Вирощування буряка на городі. Фото: Pinterest

Сорти буряка, які витримують хрущів

Сорт "Детройт"

Коренеплоди цього сорту дають перший врожай вже за 80-100 днів з моменту появи перших сходів на городі. На рослинах такого сорту не з’являється жодних стрілок, а ще вони стійкі до захворювань і шкідників, тому завжди дають щедрий і смачний врожай.

Буряк виростає круглою формою, а кожен коренеплід важить приблизно 250 грамів. Шкірка плодів цього сорту гладка і має темно-червоний відтінок.

Коренеплоди буряка сорту "Детройт" на столі. Фото: Heureka

Сорт "Циліндра"

Перший врожай з цього сорту можна зібрати на городі вже за 115-120 днів, тому він належить до середньостиглого. Форма коренеплодів схожа на циліндри, а довжина кожного буряка такого сорту становить 15 сантиметрів.

М’якоть в такому буряку яскраво-червоного кольору, а на смак він дуже соковитий. А ще коренеплоди цього сорту вміють довго зберігатися після збору на городі.

Буряк сорту "Циліндра" на столі. Фото: Decorexpro

