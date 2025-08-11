Какие сорта свеклы посадить на огороде для защиты от майских жуков — советы дачникам

Дачница, которая собирает урожай свеклы в корзину. Фото: Freepik

Чтобы получить большой и вкусный урожай свеклы на своем огороде, необходимо выбрать сорта, которые будут устойчивыми к майским жукам. Опытные дачники рассказали, какие гибриды этого популярного овоща стоит посадить на участке, чтобы они не страдали от вредителей.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Для выращивания свеклы на огороде нужно немало сил и внимательности, поскольку игнорирование ухода может привести к большим проблемам. В частности, ваши растения могут уничтожить майские жуки, если вы не будете за ними ухаживать.

Но если выбрать правильные сорта на посадку, то вы можете избежать проблем. Опытные дачники рассказали, какие сорта свеклы стойко выдерживают нападения майских жуков, поэтому их стоит обязательно посадить на своем огороде.

Выращивание свеклы на огороде. Фото: Pinterest

Сорта свеклы, которые выдерживают майских жуков

Сорт "Детройт"

Корнеплоды этого сорта дают первый урожай уже через 80-100 дней с момента появления первых всходов на огороде. На растениях такого сорта не появляется никаких стрелок, а еще они устойчивы к заболеваниям и вредителям, поэтому всегда дают щедрый и вкусный урожай.

Свекла вырастает круглой формы, а каждый корнеплод весит примерно 250 грамм. Кожура плодов этого сорта гладкая и имеет темно-красный оттенок.

Корнеплоды свеклы сорта "Детройт" на столе. Фото: Heureka

Сорт "Цилиндра"

Первый урожай с этого сорта можно собрать на огороде уже через 115-120 дней, поэтому он относится к среднеспелым. Форма корнеплодов похожа на цилиндры, а длина каждой свеклы такого сорта составляет 15 сантиметров.

Мякоть в такой свекле ярко-красного цвета, а на вкус она очень сочная. А еще корнеплоды этого сорта умеют долго храниться после сбора на огороде.

Свекла сорта "Цилиндра" на столе. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, как можно защитить свеклу на огороде от летней жары.

Ранее мы рассказывали о том, как можно заставить свеклу на огороде быстрее созревать.

Также мы сообщали о том, чем стоит подкормить свеклу на огороде в летнее время года.