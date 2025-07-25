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Головна Дім та город Коли збирати врожай буряка в 2025 році — місячний календар

Коли збирати врожай буряка в 2025 році — місячний календар

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 22:33
Коли краще викопувати буряк на городі в 2025 році за місячним календарем — сприятливі дні, поради дачникам
Людина, яка тримає зібраний врожай буряка в руках. Фото: Gardener`s Path

Сьогодні майже на кожній українській дачі можна побачити буряк, але для дійсно гарного врожаю треба знати певні правила. Досвідчені дачники розповіли, які ознаки вказують на стиглість цього овоча і коли краще збирати коренеплоди на городі в 2025 році за місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо ви хочете зберегти врожай буряка надовго, щоб він не втратив свого смаку, його треба вчасно викопати на городі. Річ у тім, що якщо ви це зробите занадто рано або занадто пізно, ви можете зіпсувати плоди і погіршити зберігання.

Щоб цього не сталося, дізнайтеся, коли краще викопувати буряк і в які дні 2025 року це робити за місячним календарем.

Свекла
Вирощування врожаю буряка на городі. Фото: Pinterest

В який момент краще викопувати буряк на городі

В залежності від того, який сорт ви посадили та де ви вирощуєте буряк, зазвичай його врожай збирається в другій половині серпня або у вересні. Точний час викопування цього овоча залежить від погоди і часу, коли ви посадили його. 

В середньому, термін дозрівання буряка на городі становить від 80 до 120 днів з моменту появи перших сходів. Якщо ви помітили, що розетки листя пожовтіли чи почали в’янути, плоди досягли характерного розміру, стали щільними і твердими, це означає, що вони вже готові до викопування.

Не відкладайте процедуру збору врожаю на потім, адже дощі восени, ранні заморозки і високий рівень вологи можуть спровокувати гниття плодів.

Выкапывание свеклы
Збір врожаю буряка на городі. Фото: Decorexpro

Коли збирати врожай буряка на городі в 2025 році за місячним календарем

Згідно з місячним календарем, викопувати буряк у 2025 році краще в такі дні, як:

  • 15-16 серпня
  • 20-21 серпня
  • 26-27 серпня
  • 1-2 вересня
  • 11-12 вересня
  • 17-18 вересня
  • 25-26 вересня

Нагадаємо, ми писали про те, як можна змусити буряк на городі швидше достигати. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживити буряк на городі влітку 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, що не можна садити біля буряка на городі, щоб не зіпсувати врожай.

овочі поради город місячний календар буряк
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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