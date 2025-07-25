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Главная Дом и огород Когда собирать урожай свеклы в 2025 году — лунный календарь

Когда собирать урожай свеклы в 2025 году — лунный календарь

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 22:33
Когда лучше выкапывать свеклу на огороде в 2025 году по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам
Человек, который держит собранный урожай свеклы в руках. Фото: Gardener`s Path

Сегодня почти на каждой украинской даче можно увидеть свеклу, но для действительно хорошего урожая надо знать определенные правила. Опытные дачники рассказали, какие признаки указывают на спелость этого овоща и когда лучше собирать корнеплоды на огороде в 2025 году по лунному календарю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Если вы хотите сохранить урожай свеклы надолго, чтобы она не потеряла своего вкуса, ее надо вовремя выкопать на огороде. Дело в том, что если вы это сделаете слишком рано или слишком поздно, вы можете испортить плоды и ухудшить хранение.

Чтобы этого не произошло, узнайте, когда лучше выкапывать свеклу и в какие дни 2025 года это делать по лунному календарю.

Свекла
Выращивание урожая свеклы на огороде. Фото: Pinterest

В какой момент лучше выкапывать свеклу на огороде

В зависимости от того, какой сорт вы посадили и где вы выращиваете свеклу, обычно ее урожай собирается во второй половине августа или в сентябре. Точное время выкапывания этого овоща зависит от погоды и времени, когда вы посадили его.

В среднем, срок созревания свеклы на огороде составляет от 80 до 120 дней с момента появления первых всходов. Если вы заметили, что розетки листьев пожелтели или начали увядать, плоды достигли характерного размера, стали плотными и твердыми, это значит, что они уже готовы к выкапыванию.

Не откладывайте процедуру сбора урожая на потом, ведь дожди осенью, ранние заморозки и высокий уровень влаги могут спровоцировать гниение плодов.

Выкапывание свеклы
Сбор урожая свеклы на огороде. Фото: Decorexpro

Когда собирать урожай свеклы на огороде в 2025 году по лунному календарю

Согласно лунному календарю, выкапывать свеклу в 2025 году лучше в такие дни, как:

  • 15-16 августа
  • 20-21 августа
  • 26-27 августа
  • 1-2 сентября
  • 11-12 сентября
  • 17-18 сентября
  • 25-26 сентября

Напомним, мы писали о том, как можно заставить свеклу на огороде быстрее созревать.

Ранее мы рассказывали о том, чем стоит подкормить свеклу на огороде летом 2025 года.

Также мы сообщали о том, что нельзя сажать возле свеклы на огороде, чтобы не испортить урожай.

овощи советы огород лунный календарь свекла
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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