Когда лучше выкапывать свеклу на огороде в 2025 году по лунному календарю — благоприятные дни, советы дачникам

Когда собирать урожай свеклы в 2025 году — лунный календарь
Сегодня почти на каждой украинской даче можно увидеть свеклу, но для действительно хорошего урожая надо знать определенные правила. Опытные дачники рассказали, какие признаки указывают на спелость этого овоща и когда лучше собирать корнеплоды на огороде в 2025 году по лунному календарю.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Если вы хотите сохранить урожай свеклы надолго, чтобы она не потеряла своего вкуса, ее надо вовремя выкопать на огороде. Дело в том, что если вы это сделаете слишком рано или слишком поздно, вы можете испортить плоды и ухудшить хранение.
Чтобы этого не произошло, узнайте, когда лучше выкапывать свеклу и в какие дни 2025 года это делать по лунному календарю.
В какой момент лучше выкапывать свеклу на огороде
В зависимости от того, какой сорт вы посадили и где вы выращиваете свеклу, обычно ее урожай собирается во второй половине августа или в сентябре. Точное время выкапывания этого овоща зависит от погоды и времени, когда вы посадили его.
В среднем, срок созревания свеклы на огороде составляет от 80 до 120 дней с момента появления первых всходов. Если вы заметили, что розетки листьев пожелтели или начали увядать, плоды достигли характерного размера, стали плотными и твердыми, это значит, что они уже готовы к выкапыванию.
Не откладывайте процедуру сбора урожая на потом, ведь дожди осенью, ранние заморозки и высокий уровень влаги могут спровоцировать гниение плодов.
Когда собирать урожай свеклы на огороде в 2025 году по лунному календарю
Согласно лунному календарю, выкапывать свеклу в 2025 году лучше в такие дни, как:
- 15-16 августа
- 20-21 августа
- 26-27 августа
- 1-2 сентября
- 11-12 сентября
- 17-18 сентября
- 25-26 сентября
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