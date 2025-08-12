Когда лучше собирать урожай свеклы на огороде — советы дачникам

Человек, который собирает урожай свеклы на огороде. Фото: Gardener`s Path

Для получения большого и вкусного урожая свеклы на огороде важно не только правильно за ней ухаживать, но и вовремя выкопать. Опытные дачники рассказали, когда лучше собирать корнеплоды на огороде и по каким признакам можно узнать, что они готовы к выкапыванию, чтобы не допустить ошибку.

Об этом рассказывают на канале "Корисне TV" в YouTube.

Своевременный сбор урожая гарантирует хорошие результаты, ведь от этого зависит, будете ли вы наслаждаться вкусными корнеплодами свеклы с собственного дачного участка. Но преждевременный или, наоборот, поздний сбор овощей может оставить вас без вкусных корнеплодов.

Если вы хотите получить свеклу, из которой потом можно будет готовить самый вкусный борщ, вам стоит знать, когда лучше собирать ее урожай на огороде.

Собранный урожай свеклы в кастрюле. Фото: Freepik

Когда стоит выкапывать свеклу на огороде

Опытные дачники рекомендуют собирать урожай свеклы с начала июля до конца августа. Но лучше смотреть на внешнее состояние растений — если нижние листья желтеют и становятся бледными, можете смело выкапывать корнеплоды на огороде.

Также нужно смотреть на размер овощей — если свекла очень маленькая или, наоборот, слишком большая, то лучше не собирать урожай. Дачники рекомендуют выкапывать корнеплоды этого овоща на огороде тогда, когда они среднего размера.

Как только вы соберете урожай свеклы, не спешите сразу ее отправлять на хранение. Сначала оставьте корнеплоды полежать на грядке до вечера, чтобы они высохли. Уже потом вы можете заносить урожай в погреб, чтобы сохранить его на зиму.

Эти простые, но очень важные правила помогут вам иметь в запасе вкусную свеклу, которая будет лежать вплоть до следующего сезона.

