Как удобрить почву после сбора урожая, чтобы восстановить плодородие - эффективные методы

Дачник перекапывает почву на огороде. Фото: Pinterest

После сбора урожая почва истощается, поскольку растения забирают из нее питательные вещества. Чтобы восстановить плодородие и подготовить почву к следующему сезону, необходимо провести ее подкормку.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Чем подкормить почву

Навоз и компост

Осенью они помогают почве восстановиться, а за зиму питательные вещества переходят в доступную для растений форму.

Осенью они помогают почве восстановиться, а за зиму питательные вещества переходят в доступную для растений форму. Сидераты (рожь, горчица, фацелия)

Кроме насыщения почвы азотом, зеленое удобрение подавляет рост сорняков и улучшает структуру земли.

Кроме насыщения почвы азотом, зеленое удобрение подавляет рост сорняков и улучшает структуру земли. Измельченные листья

Используйте как мульчу — со временем они превращаются в гумус, обогащая почву органикой.

Используйте как мульчу — со временем они превращаются в гумус, обогащая почву органикой. Древесная зола

Обогащает почву калием и кальцием, а также помогает регулировать кислотность.

Подкормка участка на огороде. Фото: Pinterest

Советы для здоровой почвы

Проводите подкормку сразу после сбора урожая, чтобы земля успела "отдохнуть" до морозов.

Сочетайте органические удобрения с сидератами, чтобы максимально восстановить плодородие.

Распределите материалы равномерно и не перегружайте почву, придерживаясь рекомендованных норм.

Своевременная подкормка почвы после сбора урожая способствует здоровью растений и богатому урожаю в следующем сезоне. Органические удобрения, сидераты и древесная зола помогают восстановить плодородие и подготовить землю к зимнему покою.

