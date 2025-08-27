Как удобрить почву после сбора урожая, чтобы восстановить плодородие - эффективные методы

Подкормка почвы после урожая — советы дачникам
После сбора урожая почва истощается, поскольку растения забирают из нее питательные вещества. Чтобы восстановить плодородие и подготовить почву к следующему сезону, необходимо провести ее подкормку.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Чем подкормить почву
- Навоз и компост
Осенью они помогают почве восстановиться, а за зиму питательные вещества переходят в доступную для растений форму.
- Сидераты (рожь, горчица, фацелия)
Кроме насыщения почвы азотом, зеленое удобрение подавляет рост сорняков и улучшает структуру земли.
- Измельченные листья
Используйте как мульчу — со временем они превращаются в гумус, обогащая почву органикой.
- Древесная зола
Обогащает почву калием и кальцием, а также помогает регулировать кислотность.
Советы для здоровой почвы
- Проводите подкормку сразу после сбора урожая, чтобы земля успела "отдохнуть" до морозов.
- Сочетайте органические удобрения с сидератами, чтобы максимально восстановить плодородие.
- Распределите материалы равномерно и не перегружайте почву, придерживаясь рекомендованных норм.
Своевременная подкормка почвы после сбора урожая способствует здоровью растений и богатому урожаю в следующем сезоне. Органические удобрения, сидераты и древесная зола помогают восстановить плодородие и подготовить землю к зимнему покою.
Напомним, мы писали о том, чем подкормить капусту в конце августа.
Ранее мы рассказывали о том, как сохранить свеклу круглый год без гниения.
Также мы объясняли, в какие дни августа нельзя копать картофель.
Читайте Новини.LIVE!