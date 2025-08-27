Видео
Подкормка почвы после урожая — советы дачникам

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 19:30
Как удобрить почву после сбора урожая, чтобы восстановить плодородие - эффективные методы
Дачник перекапывает почву на огороде. Фото: Pinterest

После сбора урожая почва истощается, поскольку растения забирают из нее питательные вещества. Чтобы восстановить плодородие и подготовить почву к следующему сезону, необходимо провести ее подкормку.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Чем подкормить почву

  • Навоз и компост
    Осенью они помогают почве восстановиться, а за зиму питательные вещества переходят в доступную для растений форму.
  • Сидераты (рожь, горчица, фацелия)
    Кроме насыщения почвы азотом, зеленое удобрение подавляет рост сорняков и улучшает структуру земли.
  • Измельченные листья
    Используйте как мульчу — со временем они превращаются в гумус, обогащая почву органикой.
  • Древесная зола
    Обогащает почву калием и кальцием, а также помогает регулировать кислотность.
Підживлення ділянки на городі.
Подкормка участка на огороде. Фото: Pinterest

Советы для здоровой почвы

  • Проводите подкормку сразу после сбора урожая, чтобы земля успела "отдохнуть" до морозов.
  • Сочетайте органические удобрения с сидератами, чтобы максимально восстановить плодородие.
  • Распределите материалы равномерно и не перегружайте почву, придерживаясь рекомендованных норм.

Своевременная подкормка почвы после сбора урожая способствует здоровью растений и богатому урожаю в следующем сезоне. Органические удобрения, сидераты и древесная зола помогают восстановить плодородие и подготовить землю к зимнему покою.

урожай овощи советы удобрения огород
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
