Як зберегти буряк свіжим і без гнилі надовго — прості хитрощі для дачників

Вирощений буряк на городі. Фото: pixabay.com

Буряк — не лише смачний і корисний, а й довговічний при правильному зберіганні після збору. Це дозволяє насолоджуватися його смаком і користю протягом тривалого часу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Підготовка буряка до зберігання

Перед тим як покласти буряк на зберігання, його слід ретельно підготувати. Спочатку потрібно обрізати бадилля, залишивши приблизно два сантиметри, щоб зменшити втрату вологи та запобігти гниттю. Потім коренеплоди очищають від землі, обережно, не пошкоджуючи шкірку, щоб уникнути проникнення бактерій і раннього псування.

Як зберігати буряк

Існує кілька способів зберігання буряка, кожен з яких підходить для різного терміну. У холодильнику буряк зберігається до двох місяців, якщо помістити його в пластикові пакети з отворами для вентиляції. Для тривалого зберігання ідеально підходять кореневі сховища з вологим піском, тирсою або торфом, у яких буряк тримається при температурі 0-4°C. Буряк можна зберігати й у нарізаному вигляді, порізавши на шматочки та заморозивши — у такому стані він збережеться до середини весни або навіть початку літа.

Перевірка стану зберігання

Регулярна перевірка коренеплодів допомагає уникнути поширення псування. Потрібно вчасно видаляти пошкоджені або починаючі гнити буряки, щоб решта залишалася свіжою та придатною для використання.

Використання буряка

Після зберігання буряк залишається корисним і смачним. Його можна додавати у салати, борщ, запіканки та інші страви. Заморожений буряк особливо зручний, оскільки зберігає свій колір, смак та поживні властивості.

Зібраний врожай буряка. Фото: pixabay.com

Правильне зберігання буряка з підтриманням стабільної низької температури та оптимальної вологості допомагає уникнути проростання та гниття, дозволяючи насолоджуватися свіжим і смачним продуктом протягом усього року.

Нагадаємо, ми писали про те, коли викопувати буряк на городі.

Раніше ми розповідали про те, як можна змусити буряк швидше достигати на городі.

Також ми пояснювали, що не можна садити біля буряка на городі.