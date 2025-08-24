Видео
Как сохранить свеклу круглый год без гниения — проверенный способ

Как сохранить свеклу круглый год без гниения — проверенный способ

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 14:01
Как сохранить свеклу свежей и без гнили надолго — простые уловки для дачников
Выращенная свекла на огороде. Фото: pixabay.com

Свекла — не только вкусная и полезная, но и долговечная при правильном хранении после сбора. Это позволяет наслаждаться его вкусом и пользой в течение продолжительного времени.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Подготовка свеклы к хранению

Перед тем как положить свеклу на хранение, ее следует тщательно подготовить. Сначала нужно обрезать ботву, оставив примерно два сантиметра, чтобы уменьшить потерю влаги и предотвратить гниение. Затем корнеплоды очищают от земли, осторожно, не повреждая кожуру, чтобы избежать проникновения бактерий и ранней порчи.

Как хранить свеклу

Существует несколько способов хранения свеклы, каждый из которых подходит для разного срока. В холодильнике свекла хранится до двух месяцев, если поместить ее в пластиковые пакеты с отверстиями для вентиляции. Для длительного хранения идеально подходят корневые хранилища с влажным песком, опилками или торфом, в которых свекла держится при температуре 0-4°C. Свеклу можно хранить и в нарезанном виде, порезав на кусочки и заморозив — в таком состоянии она сохранится до середины весны или даже начала лета.

Проверка состояния хранения

Регулярная проверка корнеплодов помогает избежать распространения порчи. Нужно вовремя удалять поврежденную или начинающую гнить свеклу, чтобы остальная оставалась свежей и пригодной для использования.

Использование свеклы

После хранения свекла остается полезной и вкусной. Ее можно добавлять в салаты, борщ, запеканки и другие блюда. Замороженная свекла особенно удобна, поскольку сохраняет свой цвет, вкус и питательные свойства.

Зібраний врожай буряка.
Собранный урожай свеклы. Фото: pixabay.com

Правильное хранение свеклы с поддержанием стабильной низкой температуры и оптимальной влажности помогает избежать прорастания и гниения, позволяя наслаждаться свежим и вкусным продуктом в течение всего года.

Напомним, мы писали о том, когда выкапывать свеклу на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как можно заставить свеклу быстрее созревать на огороде.

Также мы объясняли, что нельзя сажать возле свеклы на огороде.

урожай овощи советы Свекла огород эффективные способы
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
